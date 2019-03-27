【麻疹爆發】國泰空姐放假仍清早回機場打針：慘過排演唱會飛

麻疹襲港，本港至今已有26宗個案，當中9人在機場工作，包括空少、機師、海關、機場保安等人。衞生署今（27日）繼續設2個衞生站為機場員工接種麻疹疫苗。 不過，今天打針安排又突然有變，提早在早上9時已派籌，10時開始正式打針，有任職國泰的空姐稱，雖然今天放假，仍一大清早由西灣河返回機場打針。另有國泰空少指，200個籌號在開始派籌15分鐘內，已全數派完。亦有國泰空姐與旁邊的同事訴苦，「仲慘過排演唱會飛！」

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今天機場員工打針安排又突然有變，提早在早上9時已派籌，10時開始正式打針，人龍為正等候打針的隊伍。（鄭翠碧攝）

有任職國泰航空的空中服務員黃小姐指，今天雖然放假，仍選擇回機場打針，她早上由西灣河家中出發，8時左右到達機場位於禁區外的衞生站排隊，而9時前已有過百人排隊，至9時左右開始派籌。