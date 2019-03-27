【麻疹爆發】國泰空姐放假仍清早回機場打針：慘過排演唱會飛

撰文：鄭翠碧
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麻疹襲港，本港至今已有26宗個案，當中9人在機場工作，包括空少、機師、海關、機場保安等人。衞生署今（27日）繼續設2個衞生站為機場員工接種麻疹疫苗。
不過，今天打針安排又突然有變，提早在早上9時已派籌，10時開始正式打針，有任職國泰的空姐稱，雖然今天放假，仍一大清早由西灣河返回機場打針。另有國泰空少指，200個籌號在開始派籌15分鐘內，已全數派完。亦有國泰空姐與旁邊的同事訴苦，「仲慘過排演唱會飛！」
▼麻疹防治懶人包▼
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今天機場員工打針安排又突然有變，提早在早上9時已派籌，10時開始正式打針，人龍為正等候打針的隊伍。（鄭翠碧攝）
有任職國泰航空的空中服務員黃小姐指，今天雖然放假，仍選擇回機場打針，她早上由西灣河家中出發，8時左右到達機場位於禁區外的衞生站排隊，而9時前已有過百人排隊，至9時左右開始派籌。
早上10時許，李先生仍然在衞生站外排隊，希望等到12時會派發下午籌號，現場約有20人為輪候下午2時起的籌號，不惜苦等。（鄭翠碧攝）
空中服務員指國泰將為員工注射疫苗
另外，國泰空少李先生稱，公司安排了每天200個疫苗名額，於明天開始為他們在國泰城接種，不過因相關時段未必配合到工時，而他致電國泰指定的6間診所時，其中一間稱只有約10劑疫苗，現時已無存貨，故今天放假仍回機場打針。不過，他今天早上9時15分到達衞生站外，發現早上的200個名額已派完，只能苦候下午時段。
記者所見，早上10時許，李先生仍然在衞生站外排隊，希望等到12時會派發下午籌號，而隊伍中亦不乏國泰員工，有空姐與旁邊的同事訴苦，「仲慘過排演唱會飛！」