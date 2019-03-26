【麻疹爆發】其中一名新患者在機場無印良品工作　各人走遍多區

本港爆發麻疹，衞生防護中心總監黃加慶在今晚上（26日）舉行記者會，宣布新增錄得再多5宗麻疹感染個案；當中3宗個案都是在機場工作，當中一人為機場一號客運大樓無印良品職員，並於3月17日起連續4日留在機場內工作，並於石蔭邨商場私家診所求診。 截至現時為止，今年累計錄得25宗麻疹感染個案，而此數目仍未計算海關晚上證實的一宗機場關員感染個案。

衞生護中心新公布的五宗個案，第一宗個案是23歲本港出生的男性機場保安，在潛伏期曾前往澳門及珠海；第二個個案為25歲本港出生的女性機場保安主管；第三個個案為本地出生41歲的機場店舖售貨員；第四宗個案為非本地出生的43歲女性，在潛伏期曾前往深圳；第五個個案為39歲非本地出生的男性。

上述個案中，一名機場職員於潛伏期曾到坪洲、荃灣及深水埗區，及後於3月24日到浸會醫院門診部求診。

衞生防護中心接獲以上確診個案通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作中心指，根據病人提供的資料，所有個案的病人於潛伏期內均沒有接觸麻疹病人，相關家居接觸者至今並沒有出現病徵，現時正接受醫學監察，亦未有發現抵抗力弱人士、一歲以下幼童及孕婦等高危接觸者。

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今日公布的麻疹個案當中，其中一名女病人為客運大樓無印良品職員。（衞生署提供）

衞生防護中心同時接獲美國疾病控制及預防中心通報兩宗在當地確診的麻疹個案，分別為9歲女性及39歲男性，兩人都曾乘坐香港航班。當中9歲女性曾在3月13日乘搭過香港航空HX 762由曼谷前往香港的航班，並在同日轉乘HX 060由香港前往三藩市的航班。而39歲的男性就曾經在3月14日乘搭國泰航空CX 890由香港開往新澤西州的航班；中心稱正跟進相關的接觸者追蹤工作。