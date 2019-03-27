【麻疹爆發】衞生署促提前為18月大幼兒打第二針　料2020年實施

本港爆發麻疹，至今已累計26宗確診個案，其中9名患者在機場或航空公司工作。 立法會今日（27日）的大會上有議員提出緊急質詢，食物及衞生局局長陳肇始回應議員提問時透露，衞生防護中心的疫苗可預防疾病科學委員會，已就最新情況，建議提前為18個月大幼童注射第二劑麻疹疫苗（MMR），已就新建議作人手規劃及招標事宜，預計母嬰健康院可於2020年上半年實行新措施。

食物及衞生局局長陳肇始。（資料圖片）

現時本港的麻疹確疹患者當中，包括未滿一歲的幼兒，香港兒童免疫接種計劃遭質疑對幼兒保護力未足。

陳肇始回應議員質詢時提及，世界衞生組織建議第一針MMR疫苗應在1歲時接種，若傳播風險低、疫苗覆蓋率高的地方可決定在幼兒15至18個月大時接種，或在入讀學校後注射。而香港絕大部份市民對麻疹有免疫力，傳播風險低而第一針接種的覆蓋率高，因此現時做法是在幼童1歲及入讀小一時為其打針。

陳肇始續指，因應最新的流行病學情況，衞生署的疫苗可預防疾病科學委員會更新建議，可提前至為18個月大的幼兒打針；她透露，母嬰健康院已即時作出人手規劃及招標事宜，預計至2020年上半年可實行新措施。

議員質疑2020年才推出新措施太遲

有議員質疑2020年才推出是太遲，陳肇始解釋新措施下需要的疫苗量增加，訂針及確保供應量需時，因此預計2020年推行。

她補充指，科學委員會將於4月初的會議中，討論免疫力不足的成人接種疫苗的建議。

全球疫苗供應緊張 陳肇始：已盡量「撲針」

陳肇始承認疫苗供應緊張，但希望大家理解全球均有大大小小的麻疹爆發，衞生防護中心已盡量「撲針」。

她續指，當局得悉藥廠過去一周已向私家醫生及診所派發3萬1千劑疫苗，預計未來一星期會再派發逾萬劑疫苗，而衞生署及醫管局亦有預留足夠疫苗予主要群組，包括幼兒、機場員工及醫管局前線醫護。她續指，4月中會有新一批約3萬劑疫苗到港，預計6月亦可能有超過一萬劑疫苗供應予私營市場。