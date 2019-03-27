【麻疹爆發】黃加慶料新個案將陸續出現　政府已向藥廠訂購疫苗

本港近期爆發多宗麻疹感染個案，衞生防護中心總監黃加慶今日（27日）接受電台訪問時表示，本港今年最新確診的麻疹個案累積至26宗。他指由於麻疹潛伏期長、周邊國家疫情未見緩和，預期會有新個案陸續出現，直言這次麻疹疫情不會這麼快完結。他補充，因麻疹疫苗是有效覆蓋多種基因型，而且本港出生的市民注射麻疹疫苗覆蓋率高，社會群體免疫力高，整體有免疫屏障，屬有效保護，社區應該不會出現大規模爆發，呼籲市民毋須過分擔心。

衞生防護中心總監黃加慶。（資料圖片）

黃加慶說，麻疹傳染性高、潛伏期長，預計未來將陸續出現有新個案。基於多個在機場工作的員工染病，衞生防護中心與機管局協調後，已將機場接種站由一個增加至兩個，昨日起再將接種疫苗時段由兩個，增加至早、午、晚共三個，連同昨天接種的約1,163人，至今已有約2千人接種疫苗。

他又說，理解機場員工達數萬人，有接種需求，今天接種名額增至約1300個；衞生防護中心亦已與機管局協調，由機管局派籌、安排員工分時段注射疫苗，並盡量簡化流程，令流程更暢順。

黃加慶直言，全球多國爆發麻疹，對未來香港公共衛生存在威脅，現今須先著手處理爆發情況，保護醫護人員等高危接觸者。他又說，麻疹疫苗一向需求者多是兒童，私家市場需求不大，故即使私家診所有疫苗，亦屬少數，政府已與藥廠聯繫，希望提供更多疫苗，相信下月有新一批疫苗到港；部分會在未來1、2天將疫苗供應到私人市場。