本月起收件免查身份證被轟難追查　郵政：舊區及鄉郊領件仍需證明

香港郵政於本月4日起調整「須簽收郵件」 派遞安排，包括若派遞地址有人領件，無須領件人出示身份證明文件；以及市民前往指定郵局領取及簽收郵件，只需出示領件卡而毋需出示身份證明等。新措施被批評難以追查消失郵件，郵政今（27日）書面答覆立法會議員質詢時，指出因現時網購盛行，曾被投訴「必須簽收」做法擾民，故檢討派遞服務。 郵政指，新措施實施後，截至13日共收到15宗相關查詢或投訴，擔心難以追查郵件或被他人取得郵件等。上周三（20日）起郵政亦調整舊區樓宇或鄉郊地區的「須簽收郵件」安排，持卡人領件時仍要出示有關證明。

香港郵政於3月4日起調整「須簽收郵件」 派遞安排.（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

香港郵政過往郵件派遞主要分為「不須簽收」與「須簽收」兩類，前者是郵件投入地址信箱便完成派遞；後者包括掛號、特快專遞、包裹及本地郵政速遞等，這類郵件送達派遞地址時，須由領件人簽收。郵政表示，由於網購不需客人提供真實姓名郵寄，過往曾收到多宗市民直接或經由申訴專員公署轉介的投訴，質疑領件人亦須提供身份證明文件或其他資料才可收取郵件，認為措施擾民又落後。

郵政於本月4日起調整「須簽收郵件」 的派遞安排，包括在派遞地址有人領件簽收時，毋需出示身份證明文件等；在派遞地址無人領件，郵差會在該址或信箱留下領件卡，持卡人在指定郵局領取及簽收郵件時，只需憑領件卡取件，毋需出示身份證明文件或相關證明，郵局會將領件卡存檔，過程如常由櫃位閉路電視拍攝記錄。郵政指，新措施實施後運作暢順。

此外，郵政表示，舊區樓宇或鄉郊地區的信箱保安欠佳，已於本月20日起在「須簽收郵件」的派遞地址，無人領件而需發出領件卡，持卡人到指定郵局領取及簽收郵件時，會要求出示身份證明文件及記錄姓名。