九巴女車長駕駛不夠專注　令男子從14米天橋墮下至半癱　入獄15月

九巴女通宵車長前年深夜駕駛至荃灣路時，遇上處理中的交通意外現場仍沒有減速，令一名站在路旁的司機被撞至墮下14米天橋，從此半身癱瘓，女司機早前被裁定危駕罪成，案件今（27日）於區域法院判刑，法官指被告非短暫時間不專心，指案情嚴重，判被告入獄15月及停牌3年，並須自費進修駕駛改進課程。

女被告林瑞慈當天駕駛九巴通宵路線，她聲稱當時受強光影響未見到路狀。（資料圖片）

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被告林瑞慈，47歲，被裁定於2017年8月20日，在荃灣路往新界方向的道路上，危險駕駛一部巴士，令劉卓彥（23歲）身體嚴重受傷。

司機被撞從14米天橋墮下

案情指，案發當日凌晨1時半，荃灣道有三部私家車連環碰撞事主，當時沒人受傷。警車及拖車先後到場處理，並亮起警告燈。惟約2時許，被告所駛的九巴經過，但她沒有減速，雖然當時已有一私家車已拖走，但被告的巴士仍撞到警車並推前在前的私家車才停下。

由於被告的巴士急速駛至，當時在天橋上處理現場情況的警員及司機等，均四處逃避，惟至巴士停駛後，眾人發現劉不知所終，最後發現劉掉下天橋14米下的一個地盤。

被告稱意外時受強光影響

被告審訊時稱她當時受強光影響，未能看到警車及來不及煞車，惟法官指現場沒有不尋常的燈光，認為被告沒專注而導致意外。

辯方律師求情時指，被告對今次意外十分自責，事件中令人終身傷殘亦十分內疚，又強調被告非蓄意違例，望法官能輕判。

事主胸椎及脊椎骨折

法官亦認同被告過往駕駛記錄良好，惟覺被告在這意外中並非短暫不留意路面，案情嚴重，故須判入獄刑罰。

在意外中被撞至墮橋的事主劉卓彥，他從14米高掉下後，其胸椎及脊椎均有骨折，從此下身癱瘓，無法站立，需以輪椅代步，失去自行大小便能力及工作能力，需要工人照顧及靠父母供養。

案件編號：DCCC 221/2018