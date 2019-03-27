【麻疹爆發】港病毒基因型在菲律賓、日本流行　陳肇始：疫苗有效

本港正爆發麻疹，立法會大會今日（27日）討論最新情況。現時大部份個案患者的麻疹基因型為B3及D8，其中B3型是菲律賓較流行，而D8型則在日本流行。食物及衞生局局長陳肇始引衞生防護中心資料表示，本港所用的麻疹疫苗對該兩種基因型均有效，她又透露藥廠增撥新一批約3萬劑疫苗會於4月中抵港，第二批逾萬劑疫苗料於6月供港。 針對有確診的患者中，有不屬當局定義的高風險群組，有議員質詢當局是否掌握本地傳播麻疹的潛在機率，陳肇始回應指，即使接種兩劑疫苗，其保護力約97%，仍有3%機會未受保護，但她重申接種疫苗仍是目前最有效預防麻疹的方法。

陳肇始指出，現時本港所用疫苗對流行的兩種麻疹基因型有效。（資料圖片）

本港截至昨日（26日）共錄得26宗麻疹爆發個案，其中9人在機場工作。

立法會議員李國麟在質詢時間提到，現時大部份個案患者的麻疹基因型為B3及D8，其中B3型是菲律賓較流行，而D8型則在日本流行，本港的疫苗保護是否有效；食物及衞生局局長陳肇始回應指，根據衞生防護中心資料表示本港所用的麻疹疫苗對該兩種基因型均有效。

她又透露藥廠過去一星期已向私家醫生及診所派發3萬1千劑疫苗，未來一星期會再派發逾萬劑疫苗，其中一間藥廠增撥新一批約3萬劑疫苗會於4月中抵港，第二批逾萬劑疫苗料於6月供港。

陳肇始：打齊兩針疫苗 保護力約97%

議員陳淑莊亦關注，有新增個案是一名25歲、香港出生患者在沒有外遊的情況下確診麻疹，基於25歲本港居民理應完成全部兩針疫苗，保護力高，不屬於當局定義的高風險人士。

陳肇始回應指，即使接種兩劑疫苗，保護力約97%，仍有3%的保護力「未必做到最好」，但她重申接種疫苗仍是目前最有效預防麻疹的方法，而市民亦可以做好個人衞生措施，包括戴口罩減低感染風險，她特別建議孕婦不應前往有爆發麻疹的國家或地區外遊。