卓悅女經理一家3口騙4千萬案　囚6年半至11年　公司求取走保釋金

卓悅前人事部女經理涉嫌利用公司支薪系統，令她一家三口7年內獲公司「支薪」逾4千萬元。經理、丈夫和兒子日前被裁定詐騙及洗黑錢共5罪罪成，法官今（27日）在高等法院判刑時，斥責女經理利用公司支薪系統的弱點，多年間犯案，嚴重違反誠信，遂判處她監禁11年，而經理的丈夫和兒子則被分別判囚6年半和7年。卓悅代表律師突要求取回3名被告60萬保釋金，案件押後下午處理。

兩名男被告：夏定邦（左）及夏偉成（右）因詐騙及洗黑錢罪成，分別被判入獄7年及6年半。（資料圖片）

3名被告依次為：母親喬美齡（65歲）、喬的兒子夏定邦（42歲）和喬的丈夫夏偉成（71歲）。涉案詐騙及洗黑錢罪5罪，指他們於2004至2011年間在卓悅化妝品批發中心有限公司騙取約4千萬，及洗黑錢約3700萬元。

入職即發現系統漏洞

法官判刑時指，首被告在入職初期已發現，透過更改公司支薪系統的資料詐騙卓悦。她多年間濫用公司對她的信任，利用系統的弱點多番犯案。而次被告於2009年獲晉升至部門的助理經理，亦有權掌控支薪系統，但當時詐騙卓悦的手法，已由首被告使用多年。法官斥責，首次被告是嚴重違反誠信。

款項經轉帳已無法起回

法官續指，款項轉帳至3名被告的戶口後，再遭人以現金方式提取，款項都不能起回。

法官又指，判刑時考慮次被告和第三被告在案中的角色較次要。此外，警方在2011年已調查案件，並首次拘捕3名被告，至2016年才再次拘捕3人並起訴他們，案中有不合理延誤，因此酙量減刑。

卓悅律師求收回被告的保釋金

卓悅今突然委派大狀於判刑後，向法庭申請收回被告的保釋金，因卓悅認為部分保釋金屬被挪用的資金，要求取回，惟法官不明白保釋金與被挪用的資金有何關係，案件押後至今午再作討論。庭上曾透露，警方2011年對事件展開調查時，發現3名被告的戶口合共只得萬餘元，其中一個戶口更只得50元。

利用公司電腦系統漏洞騙薪

案情指，首被告於2004年入職，擔任人事部經理。次被告則於同年8月入職卓悅人事部，原本任職文員，後擢升為助理經理。

首被告負責將工資等資料輸入電腦系統，資料交由會計部審批，而次被告獲晉升後，亦有權掌控該系統。而銀行則根據指示，把薪金轉至指定戶口。惟首次被告利用此機會，令兩人以及4名員工獲發放較原本更多的薪金。如次被告於涉案的人工，合計不應超過90萬元，惟他共收到1150萬多元。

又利用離職員工資料騙薪

此外，首次被告亦輸入前員工，以及非員工等35人的資料，惟銀行實際轉帳至3名被告的戶口，而非該35人的戶口，他們對此亦不知情。控方舉例指，第三被告不是卓悅員工，與卓悅亦無生意來往，但獲轉帳約2700萬元。

商業罪案調查科總督察鄒祥有（中）認為刑罰有阻嚇作用。（李慧娜攝）

人事部職員調職發現薪金異常

直至2011年3月，有人事部職員調職至其他部門，發現職員薪金異常，公司經核數揭發事件。首被告和次被告於隨即被解僱。

而辯方盤問卓悅主席葉俊亨時指，主席要求首被告轉款到家人帳戶後提款給葉，作為歸還主席墊支員工的薪金，葉更稱「我是老闆，我說可以便可以」。葉否認，並指說法荒謬。

警方需翻逾千項紀錄增調查困難

商業罪案調查科總督察鄒祥有認為，是次判刑罰具阻嚇性，又表示警方在案件中調查及搜證方面有困難，因為有關犯罪行為持續7年，警方於2011年始開始調查，但每間公司皆有不同方法保存文件，警方在找尋相關紀錄時遇上困難，且當中更涉及達千項紀錄，鄒形容案件複雜。對於法官稱案件涉及延誤，鄒表示會覆檢調查過程。

案件編號：HCCC 348/2017