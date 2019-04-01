【DSE 2019】中文科聆聽最後準備　調校收音機要避過接收「盲點」

2019年中學文憑試（DSE）中文科聆聽及綜合能力卷將於明日（2日）開考，英文科聆聽將於周六（6日）開考。考評局提醒，當局沒有指定「DSE專用」或任何收音機型號，考生可使用符合規定的耳筒式FM收音機，而多媒體播放器、藍牙/WiFi設備、手提電話、內置於耳筒的收音機等均不可使用。 有專家提醒，考生在應考期間，需要適當調整收音機的位置，以避過接收「盲點」以達致最佳接收效果，同時應避免使用附有麥克風及線控功能的耳機，否則有機會影響收聽質素，甚至完全不能聽到廣播。

2019年DSE中文科聆聽及綜合能力卷將於明日（2日）開考。（考評局提供）

考評局在網誌中表示，大多數的試場均透過香港電台第二台（RTHK2）播放考試錄音，考生需帶備收音機和耳筒應考；而部分廣播接收質素較差的試場，則採用紅外線接收系統，考生只須帶備耳筒，以接駁試場提供的接收器。

考評局提供四項使用收音機「小貼士」，詳情如下：

一 ‧ 裝備Check Up

考評局沒有指定「DSE專用」或任何收音機型號，大家可使用符合以下規定的耳筒式收音機： 能收聽FM電台廣播 體積不超過46厘米x15厘米x15厘米 能放置在考試桌上，天線不可影響其他考生或阻礙通道 不得使用其他電子儀器，如多媒體播放器、藍牙/WiFi設備、手提電話、內置於耳筒的收音機等均不可使用。

二 ‧ 試前Warm up

考生若是最近才購入或向別人借用收音機，最好提早在考試前試用，以熟習操作方法，亦需檢查收音機是否運作良好及電量充足（試場並沒有後備電池提供）。此外，考評局建議考生不要使用具備自動調校頻道功能的收音機，因為可能會在「追台」時出現接收不穩定的情況。 《考生手冊》所列RTHK2在各區的頻道有顯著差異，考生可提早（例如於前一日考試完結後）於試場學校測試接收頻道。

早前有調查揭示，六成受訪考生沒有使用收音機的經驗。（資料圖片）

三 ‧ 揀啱Mode

收音機如備有立體聲(stereo)及單聲道(mono)兩種接收模式，建議選擇單聲道(mono)。連接收音機與耳筒的電線猶如天線，為達到較佳的接收效果，考生可把電線拉直及垂放在兩旁，不要把電線捲曲。

四 ‧ Tune啱Channel

考試開始前，試場主任會在黑板上寫上該區最適宜選用的頻道，考生會有充足時間將收音機調校至最佳頻道和音量。RTHK2會在上午9時30分及9時45分播放有關聆聽考試的簡短通告，並會於9時55分至10時播出聆聽考試「主題曲」Greensleeves，讓考生確認電台頻道。 然而，若考生多番嘗試後，接收效果仍不理想，請盡快舉手向監考員要求前往「特別室」應試。如因接收問題或收音機和耳筒不能正常運作而前往「特別室」，不會被扣分。

科大電子及計算機工程學系工程學系副教授胡錦添（資料圖片）

科大電子及計算機工程學系工程學系副教授胡錦添接受《香港01》訪問時表示，市面上主要有三種模式無線電收發設備，包括：單工通信（simplex communication）、半雙工通信（half-duplex communication）及全雙工通信（full-duplex communication）。電台廣播屬於單工通信，即是「一個只能發訊號，一個只能收訊號」，當中電台的發射站負責發訊號，收音機則只能收訊號，不具備雙向通訊功能。

若遇上干擾 只需稍稍移動收音機已可避過

胡錦添解釋，考生於課室試場使用收音機期間，或會遇上電波干涉（Interference，物理學名詞），當中相消干涉（Destructive Interference）會導致部分接收位置出現「盲點」，影響接收質素。但他強調，考生只要稍稍移動收音機，已能避過盲點；至於部分內置伸縮天線的收音機，考生亦可透過調整天線高度及位置，避開接收盲點。

早前有調查揭示，六成受訪考生沒有使用收音機的經驗。（資料圖片）

宜選用2個圈插頭的耳機

工欲善其事，必先利其器。胡錦添提醒，考生必須帶備適當的耳機，才能達致最佳效果。他表示，部分手提電話或智能設備適用的耳機附有麥克風及線控功能，其插頭共有3個圈，但收音機不具備通訊功能，上述耳機配合收音機使用時，將會影響收聽質素，甚至完全不能聽到廣播。

因此，胡錦添建議，考生宜帶備2個圈插頭的耳機，大部分收音機均能兼容。他強調，考生宜先在家中測試收音機及耳機，熟習操作及測試其運作是否正常。

胡錦添建議，考生宜帶備2個圈插頭的耳機（上），大部分收音機均能兼容。（鄺曉斌攝）

香港電台第二台各區頻道表（《考生手冊》截圖）

於2014年DSE中文科聆聽及綜合能力考核，有元朗區考生投訴應考期間，懷疑受到干擾，錯誤接收疑似的士台及內地電台的廣播。就相關疑慮，胡錦添舉例指，情況相當於車輛駛近隧道後，部分電台頻率會自動接收隧道廣播，箇中原理是隧道在該頻率的訊號強度，比使用該頻率廣播的電台訊號強。

不過，胡錦添指出，頻率使用受法律約束，部分頻率被指定為電台廣播專用，受干擾的情況相當罕見，考生毋須過分憂慮。