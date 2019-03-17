【DSE 2019】調查指6成考生無使用收音機經驗　近半擔心收聽情況

2019中學文憑試（DSE）核心科目筆試將於四月開考。有機構早前以電話訪問方式調查應屆文憑試考生，了解他們對語文科聆聽考試錄音接收方式的意見。 調查發現，近半受訪考生擔心考試過程中收聽廣播的情況，而六成受訪考生亦沒有使用收音機的經驗。

機構青年新世界調查發現，47.3%受訪者表示傾向擔心考試過程中收聽廣播的情況。（黃詠榆攝）

機構青年新世界於12月訪問了939名應屆文憑試生，以了解他們對語文科聆聽考試錄音接收方式的意見。結果發現，47.3%受訪者表示傾向擔心考試過程中收聽廣播的情況。

另外，61.4%受訪考生沒有使用過具收聽電台廣播功能的耳筒式收音機，只有不足四成考生表示有用過收音機。而機構透過交叉分析，發現無用過收音機的考生較有用過收音機的考生更擔心考試過程，反映使用收音機經驗或影響考生對考試的信心。

逾6成受訪考生贊成考評局取消電台廣播

調查又發現，63.7%受訪考生傾向贊成考評局取消電台廣播，改為使用試場紅外線接收系統廣播，30.4%則傾向不贊成。而且，近八成受訪考生傾向贊成考評局統一設立收音機型號名單，並要求應試收音機須印試「H.K.E.A.A. APPROVED」標籤。

調查揭示六成受訪考生沒有使用收音機的經驗。（考評局文憑試快線網頁圖片）

機構建議學校加強教授考生操作收音機

青年新世界副主席鄧咏堯指，大多數新一代考生未使用過傳統耳筒式收音機收聽廣播電台，建議校方應加強教授考生收音機的基本操作。同時，機構又建議，考評局應全面檢討考生的收聽模式，如使用試場紅外線接收系統、統一提供耳筒。