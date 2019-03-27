反東北撥款4示威者終極上訴被拒　發聲明指會繼續求阻暴力拆遷

四名有份參與2014年6月立法會外反東北撥款示威者，並被裁定違反立法會行政指令的被告，今（27日）在終審法院申請上訴許可，惟法庭聽聞陳詞即駁回他們的申請，其中兩名保釋等候上訴人士須即時服刑。四名上訴人即發表聲明，會繼續要求政府停止暴力拆遷等行為。

上訴人之一的黃根源，因申請終極上訴許可被拒，須即時回獄中服刑。（資料圖片）

申請上訴許可的4名示威者包括：葉寶琳、黃根源、張貴財及周諾恆，其中葉及黃等人被指在2014年6月30日的財委會議期間，曾硬闖立法會，又阻止保安關上玻璃大門，被裁定違反立法會行政指令罪成，被判囚2及3星期，隨著二人的上訴許可被拒，二人的保釋即被取消及須回獄中服刑。

另兩名上訴人張貴財及周諾恆，只被控在現場拉橫額，被判罰款1千元，他們今天申請上訴亦被拒。

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發聲明稱會阻政府暴力拆遷

法庭聆訊後，四名上訴人發表聯合聲明，當中寫到：「今天葉寶琳和黃根源要面對監禁，但我們會繼續要求政府停止暴力拆遷，以收回粉嶺高爾夫球場土地、善用港鐵上蓋、收回無用軍事用地等等作替代，並確保適合發展的土地不再用於炒賣，而是確切滿足廣大基層的住屋、醫療、社福等等需要！」

指土地問題源於分配不均

他們又在聲明中重申，香港的房屋和社福問題，不是在於土地不足，而是分配不均，並認為填再多的海、鏟再多的郊野公園，若只是製造更多豪宅和權貴私人遊樂場，再多的「土地供應」，也只為全球炒家提供更多投機工具，對平民百姓根本百無一利。

反對新界東北暴力拆遷的運動，前後有20多人被檢控，其中13人原被判社會服務令，後遭上訴庭改判入獄13月，該13人當中中亦包括今次的上訴人黃根源，該13人在終院提出上訴後得直獲即時釋放。

案件編號：FAMC 54, 60/2018