理大研發PVDF纖維　可吸附流感、沙士等直徑小於100納米病毒微粒

香港理工大學今日（27日）公布，機械工程學系研發了一種帶有靜電的納米纖維（nanofiber）過濾材料，並採用多重隔離層設計，能吸附直徑小於100納米的污染微粒。在空氣中最常見的納米微粒及病毒，例如流感、豬流感或沙士的病毒微粒，其大小均在100納米左右。 理大表示，在透氣度、過濾效率及耐用程度方面，新材料比現有的過濾材料表現優勝。

理大機械工程學系創新產品與科技講座教授梁煥方領導的團隊，研發出帶靜電PVDF納米纖維過濾材料。（理大提供）

理大創新產品與科技講座教授梁煥方領導的研究團隊，經測試後採用聚偏二氟乙烯（Polyvinylidene Fluoride / PVDF）製成納米纖維過濾材料，研究團隊用電暈放電技術（Corona Discharge），把靜電加在PVDF納米纖維，使其能在近距離與微粒產生電荷相互作用，從而有效吸附微粒。

梁煥方表示，病毒通常帶有負靜電荷，容易被帶正靜電荷的PVDF納米纖維吸附，效果十分顯著。「傳染病爆發時，採用這創新科技製成的過濾器或口罩，防禦病毒效果會很理想。」

理大表示，帶靜電PVDF納米纖維在空氣過濾範疇，包括工業、個人或家居的應用廣泛。工業應用包括無塵室、化石燃料發電站等，亦可用於減少車輛和船隻排放的微粒；個人及家居則可應用於口罩、空氣清新機、吸塵機、窗戶過濾網等。

相關技術亦可以應用於釋放蛋白質類藥物，以及需塗在局部皮膚的藥物。帶靜電PVDF納米纖維墊可吸附粉末狀的藥物，例如哮喘藥，讓病人更易吸入、藥物更有效釋放。