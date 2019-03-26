理大候選校長滕錦光　冀大灣區各地設分校　不支持校園論港獨　

理大唯一候選校長人、深圳南方科技大學副校長滕錦光今日早上分批與教務會及約20個學生代表會面。理大學生會會長廖建鈞在會後表示，會面過程約個半鐘，形容校長主要落力推銷大灣區發展，揚言任內要令到理大「在大灣區佔一席位」，並在灣區各地設立分校。至於對早前民主牆風波的看法，及會否重新檢視涉事學生的處分，廖則指，滕多次表不知情及不了解事件，只稱尊重紀律委員會的決定，學生會對此感失望。

理大約20個學生代表今早約11時與候選校長滕錦光會面，歷時約個半小時。（張浩維攝）

自說自話如錄音機 無提國際定位

理大約20個學生代表今早約11時與候選校長滕錦光會面，歷時約個半小時。理大學生會會長廖建鈞在會後表示，滕錦光在首半小時發表講話，期後一小時與學生交流，不過，他形容滕在會上多屬自說自話，猶如錄音機，「係咁hardsell（推銷）大灣區」，例如他指理大未來發展應集中在大灣區，任內目標是令到理大「大灣區佔一席位」，在大灣區不同地方設立分校，「令到理大教育係唔同地方出現。」他續指，滕稱期望未來增加理大學生到大灣區交流，又希望理大未來能夠令學生接受大灣區，呼籲同學不必過份擔憂到大灣區實習及工作，但無提及理大的國際定位。

理大學生會會長廖建鈞形容滕錦光會面時多屬自說自話，猶如錄音機。（張浩維攝）

不了解處分事件 僅稱尊重紀律委員會決定

對於學生言論自由、民主牆爭議等議題，則大多未有正面回應。廖指，會上有追問會否重新審視涉事學生處分，對方多番稱對事件不知情、不了解，僅指尊重紀律委員會的決定，學生會對此感到失望。

被問及校園能否討論港獨，廖引述對方回應稱個人不支持討論及鼓吹港獨，並稱只要學生言論不違反基本法，就有表達言論的自由。廖指，擔心校園的言論自由會進一步收窄，未來會重演民主牆事件翻版，「我哋自己希望校長係開明，但佢唔能夠做到理想校長人選。」他又指，對方重視研究發展，言談間對本科生教育著墨不多。

理大下午會舉行校董會，若然順利通過表決，滕錦光將正式確認為新任校長。

理大唯一候選校長人、深圳南方科技大學副校長滕錦光為結構工程專家，主要研究領域為土木工程複合材料結構和鋼結構。（網上圖片）

農民出生 公派出國留學

約55歲的滕錦光為結構工程專家，主要研究領域為土木工程複合材料結構和鋼結構。滕錦光在浙江省溫州市出生，翻查資料，滕於2014年接受大公報訪問時透露，自己出身於農民家庭，15歲已考上浙江大學土木工程學系，19歲大學畢業，並成為學系當年唯一的公派出國留學預備生。1985年3月，他剛滿21歲，已成為悉尼大學土木系的第一位中國政府公派的研究生。

滕錦光在訪問指，求學過程順利，成績一直很好，又指初中、高中、大學等每個階段也可以憑考試升學，「連小學畢業上初中，我們也參加了一次非正式的考試。『文革』的時候，這些都應該是推薦的。如果是推薦，我的人生的軌跡就可能會很不一樣。我和我的同輩們，都非常感激國家的改革開放政策。」

滕在澳洲悉尼大學完成博士學位後，服務理大24年，曾任建設及地政學院副院長（現為建設及環境學院）及協理副校長等。他去年4月被南方科技大學「挖角」做管理層，出任副校長及研究生院院長。