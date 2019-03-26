理大候選校長滕錦光曾公派留學　於悉尼讀博士：感激國家改革開放

理大今日下午舉行校董會會議，預料確認深圳南方科技大學副校長滕錦光出任新校長。翻查資料，滕錦光曾在受訪時稱，自己出身農民家庭，早以15歲之齡考上浙江大學土木工程學系，畢業後又成為當年學系唯一「公派」出國留學生。 浸大新聞系高級講師呂秉權表示，獲選為「公派」學生主要符合兩個條件，包括在學術專業範疇表現出色，同時要熱愛祖國及效忠共產黨。他相信大部份「公派」生均屬共產黨員，待學成歸來貢獻國家，但難以判斷滕錦光是否屬共產黨員。而近年中央不硬性要求所有「公派」人士返國，反而容許他們繼續在海外浸淫，「到關鍵時刻發揮作用。」

滕錦光從事結構工程研究超過30年，2017年獲選為中國科學院院士。（網上圖片）

極可能執掌理大的滕錦光，年約55歲，本身為結構工程專家，主要研究領域為土木工程複合材料結構和鋼結構。滕錦光在浙江省溫州市出生，翻查資料，滕於2014年接受《大公報》訪問時透露，自己出身於農民家庭，15歲已考上浙江大學土木工程學系，19歲時大學畢業，並成為學系當年唯一的「公派」出國留學預備生。1985年3月，他剛滿21歲，已成為悉尼大學土木系的第一位中國政府「公派」的研究生。

公派學生須熱愛祖國、效忠共產黨

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，所謂「公派」學生，就是獲中央資助出國的留學生，資助由學費、住宿、生活開支及交際費用不等。內地人若要成為「公派」學生，主要符合兩個條件，包括是學術專業範疇表現出色的博士及研究生，同時要有「好的政治質素」，即熱愛祖國及效忠共產黨。他說，兩項條件比重並非「五十五十」，「分分鐘後者可有凌駕性」。

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，大部份公派生均為共產黨員。（資料圖片）

改革開放「公派」漸成氣候 料每年數萬人

呂秉權表示，早期如中國前總理周恩來、中共前領導鄧小平等，均是「公派」學生，曾分別負笈日本、法國、蘇聯等地。他指，當年的「公派」學生學術要求並不嚴格，主要是到海外留學，學習社會主義思想，另一方面靜待時機歸國。他指，自改革開放以後，「公派」才漸成氣候，亦轉為派學生進修科技及言語等，以配合國家發展需要，預計「公派」人數由每年數千人，大幅增加至每年數萬人。

呂秉權指，「公派」學生學成後需回國貢獻，但估計近年中國政府不硬性要求所有「公派」人士返國，反而容許他們繼續在海外浸淫，「到關鍵時刻發揮作用」，執行國家任務。

他續指，「公派」學生「十居共九」是共產黨員，少部份或屬「八大民主黨派」。他指，後者雖然表面上並非共產黨員，但亦可擁有雙重黨籍，或獲共產黨資助而有密切關係。呂指，難以判斷滕錦光是否屬共產黨員，但他指出，若要成為內地大學的領導，一般而言，該學者需要具備黨員背景，「內地好重視意識形態，院校係思想控制嘅重要場所。」

曾感激國家改革開放政策

另外，滕錦光又在訪問中指，自小求學過程順利，成績一直很好，又指初中、高中、大學等每個階段也可以憑考試升學，「連小學畢業上初中，我們也參加了一次非正式的考試。『文革』的時候，這些都應該是推薦的。如果是推薦，我的人生的軌跡就可能會很不一樣。我和我的同輩們，都非常感激國家的改革開放政策。」

滕1990年在澳洲悉尼大學完成博士學位後，曾在澳洲詹姆斯庫克大學擔任講師，1994年起加入理大，24年間曾任建設及地政學院副院長（現為建設及環境學院）及協理副校長等。他去年4月被南方科技大學「挖角」做管理層，出任副校長及研究生院院長，但是不足一年後，他或重返理大，晉身為校長，接替今年1月1日卸任的唐偉章。