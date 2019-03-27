【國泰收購香港快運】壟斷市場要捱貴機票？　學者料不犯競爭條例

國泰航空今日（27日）宣布斥資49.3億元，全面收購香港快運（HK Express），交易預計於今年底或之前完成，屆時香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。 作為本港航空界龍頭的國泰，倘是次交易成功收購香港快運，會否造成「壟斷」局面，市民要「焗住」捱貴機票，繼而違反香港的《競爭條例》？競爭事務委員會前委員、研究競爭法的香港大學法律學院副教授鄭建韓表示，《條例》中的「合併守則」只針對電訊市場，相信交易不會受到香港競爭事務委員會規管。

國泰今日宣布全購香港快運，預計今年底或之前完成交易。（資料圖片）

根據國泰航空所發出的通告，當中提及國泰全購香港快運的交易，須達成某些條件才能作實，其一包括獲得有關競爭管理當局授予所需的許可。鄭建韓解釋，通告所提及的「競爭管理當局」並不限於香港的競爭事務委員會，亦包括航空公司會飛抵的海外國家，看其會否違反當地的競爭法例。

學者：壟斷市場可能性不大

鄭建韓續指，目前國泰收購香港快運不受限於香港的《條例》，因「合併守則」只針對電訊市場。至於《條例》中的「第二行為守則」，涉及濫用市場權勢，引致妨礙、限制或扭曲香港競爭行為方面，鄭建韓則指違反此項守則須達致兩項要求：第一，國泰收購香港快運後，其航線的市場佔有率超過5成或以上；第二，收購成功後大幅提高機票價格，且持續若干年仍未有新競爭者進入市場。因此，鄭建韓認為，目前相關交易尚未完成，且國泰須達致以上兩個要求，才有機會違反《條例》，故造成壟斷的局面可能性不大。

而競爭事務委員會就事件回覆傳媒表示，個別個案會否構成反競爭行為，要視乎證據而定，必須調查後才能下結論，但強調法例禁止具市場權勢的企業濫用權勢損害競爭。