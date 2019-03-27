【國泰收購香港快運】HK Express中伏4宗罪　航班取消　客服無人

國泰航空收購香港快運！究竟被收購後的HK Express，服務質素會否改善呢？雖說廉航為窮遊一族提供了額外選擇，不過不少網民表示，曾選乘香港快運而中伏！一起重溫歷年香港快運苦主中伏事件簿！

伏位一：極級延誤



搭廉航想慳錢，隨時連時間都蝕埋！2017年就有一班由日本成田機場飛往香港的航班連番延誤，原定晚上7時15分由日本飛往香港，再臨時通知乘客登機時間改為10點半，但至晚上11時多仍未能起飛，最終航班改為翌日下午2時才能起飛，延誤整整21小時！受影響乘客大感不滿，指責「安排好差」，「「就算係廉航，最基本嘅安排都應該要有！」，也有乘客聲言不會再乘搭HK Express。網民也批評HK Express是「俾狗坐」。

伏位二：航班取消

由於要節省成本，所以香港快運航空的候備飛機數量不多，就算遇到特殊情況，可以調動的飛機不多，航班分分鐘取消，假期就此泡湯。 要數航班取消，怎能不提2017年，HK Express突然宣布取消10.1黃金周18班航班，一眾網民大鬧，「下！咁都得」，「依間野為（唯）恐天下不亂」，「 無事無幹俾晒錢book晒行程無啦啦被cut，都幾過份下」，就連消委會及立法會議員姚思榮也譴責HK Express「不負責任」。

伏位三：航班超賣

見到平機票，狂搶是常識吧！但搶購後是否真的能如期上機？有不少苦主網上發文指，香港快運超賣機票，令他們未能如期起行。海關亦於2017年引用《商品說明條例》，拘捕 HK Express一名總經理。指她涉嫌在網站機票銷售過程中，使用虛假商品說明，令消費者購買機票後未能登機。而HK Express也曾因超賣令三十多港人滯留大阪機場！有網民直斥HK Express根本是「航空界既（嘅）亞視」，「每班超二三十人就推去下一班，下一班爆嘅就再搵班人推去下下一班」。

伏位四：求助無門

如不幸原定航班取消或延誤而滯留機場，想找HK Express的熱線電話求助，對不起了，因為它是長期打不通的；如果透過Facebook專頁尋求幫助呢？很抱歉，HK Express的Facebook專頁都是很少回應乘客的訴求。最經典例子莫過於2016年颱風妮妲襲港，近百名乘客滯留在大阪，卻打不通HK Express的熱線電話而求肋無門，令人徬徨。而上文提及的18航班取消時，也有乘客在Facebook專頁上鬧爆HK Express熱線「打電話打到爛都冇人接」。《香港01》亦曾訪問過一位受訪者，需要打足76次電話才獲HK Express換機票。

雖然大家對HK Express有很多不滿，但由於價錢實在相當便宜，仍然是很多人窮遊的航班首選。未知道國泰收購了HK Express後會否大革新，還是以不變應萬變，延續以上種種「大伏」呢？我們拭目以待吧！