港府下學年增兩千SSSDP副學位學額　今公布課程及院校名單

本港公營醫療系統人手緊張，政府今日（27日）公布2019/20學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）將會擴大至副學位課程，經教育局在諮詢相關政策局和部門後，決定資助六所專上院校共28個課程，涉及2,050個學額，當中除了護理行業，亦涉及建築及工程、電腦科學、創意工業、運動及康樂等對人才需求殷切的範疇。

本港公營醫療系統服務需求大，醫護人手不足。（資料圖片）

資助計劃主要集中為有殷切人力資源需求的行業培育人才，計劃在2015/16學年起，在選定範疇的指定全日制經本地評審自資學士學位課程中試行，並於2018/19學年恆常化，提供每屆約3,000個學士學位的資助學額。而政府2018年《施政報告》中宣布，擴大該計劃資助範圍，由2019/20學年起資助每屆約2,000名學生修讀選定範疇的指定副學位課程。

港府今日最新公布，2019/20學年參與院校及課程名單，當中涉及2,050個學額，期望培訓出建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂，旅遊及款待人才，應付社會需求。而有關課程將由東華學院、青年會專業書院、明愛白英奇專業學校、香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院、香港專業進修學校，以及香港公開大學 (包括李嘉誠專業進修學院)提供。

↓↓按圖看參與計劃院校及課程名單↓↓

據政府資料，2019/20學年，實驗室為本的副學位課程資助額為36,400元，非實驗室為本副學位課程的資助額則為20,850元。資助額適用於符合資格的新生和現正修讀有關指定課程的學生，而資助金會在課程的正常修業期內發放，合資格學生只需支付扣除資助額後的學費。