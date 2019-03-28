【麻疹爆發】打齊針只得97%保護力？學者：打足兩針　僅3%人發病

本港爆發麻疹，今年累計已錄得30宗個案，市民關注接種麻疹疫苗的免疫力。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（28日）解釋，接種兩針麻疹疫苗保護力可達97%的意思，是若打齊兩針的人接觸過麻疹病人後，100人當中僅3人會發病；但若無打針的人，100人有90人會發病。 近期適逢外傭回鄉潮，有意見擔心外傭回港後會將家鄉的疫情帶回香港，何栢良認為站在公共衞生的角度，港府應考慮強制新來港人士提供免疫證明，亦應商討新行政措施，助已在本港工作的外傭防疫。

何栢良促政府考慮強制新來港人士提供免疫證明。（資料圖片）

麻疹爆發的陰霾下，市民人心惶惶，擔憂自己的麻疹抗體不足以防疫。近日不少學者及食物及衞生局局長陳肇始均提及，若完成兩針麻疹疫苗接種，疫苗保護力達97%。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日接受商業電台節目《在晴朗的一天出發》訪問時解釋，疫苗保護力可達97%的意思，是若打齊兩針的人接觸過麻疹病人後，100人當中僅3人會發病；但若無打針的人，100人有90人會發病。若打過針的病人併發其他疾病的機會較低，傳播予其他人的風險亦會較低。

昨日（27日）公布的新增個案當中，有一名21歲女患者已接種兩針疫苗仍受感染，何栢良指並非異常，過往亦有類近例子。本港國際機場出現群組爆發，何認為機場的人流很高，員工亦有逾7萬人，若非本港的疫苗覆蓋率高，今次的爆發必然會更大規模。

應強制要求外來者提供免疫證明 何栢良：站在安全衞生角度而言 並非歧視

本港有不少來自菲律賓及印尼等地外傭，當地的麻疹疫情持續，疫苗覆蓋率亦不如本港；近期適逢外傭回鄉潮，有意見擔心外傭回港後會將家鄉的疫情帶回香港，惟現時部份私營診所的麻疹針短缺，未必人人有針打，陳肇始昨日則建議外傭考慮延遲返鄉。

現時港府雖已向外傭中介公司發信建議要求新來港的外傭抵達前打針，但何栢良認為站在公共衞生的角度，港府應考慮強制新來港人士提供免疫證明，他強調這項措施與歧視無關，即使是自己要到海外接受培訓，都會被當地政府要求提交醫生紙證明。至於已在本港工作的約40萬名外傭，何栢良認為，政府有責任加強本港的免疫屏障，長遠應與各持份者商討新的行政措施，以免麻疹一旦傳染本地外傭，或會造成社區爆發。

有意見質疑每日150個單程證來港人士或令本港整體免疫力下跌，何栢良指並非全部單程證人士無打針，衞生署的隨機血清檢驗證明，社會整體的免疫力仍處於95%以上。