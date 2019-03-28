少女遭燒陰毛M巾貼面案　14歲被告稱明事主受很大侮辱　被判感化

14歲少女被指「爭仔」遭情敵及其同黨以燒陰毛及M巾貼面等方式凌辱，其中一名少年早前認罪，裁判官今（28日）在西九龍法院少年庭判刑。辯方指，報告反映被告過往入住感化院期間有作反省，該被告亦向裁判官稱，有從女事主的感受去反省，明白事主受了很大侮辱，她一生都會好驚，而他亦答應會盡辦法與損友斷絕來往。裁判官最後接納建議，判被告繼續受感化令及賠償女事主1660元。

14歲男被告在西九龍法院被判感化令及須賠償事主1660元。（資料圖片）

報告指被告行為有改善

今受判的14歲男童是此童黨案中的第8被告，他承認一項有意圖而傷人罪，及一項刑事損壞罪。其母親及祖母今有到庭。

裁判官早前索取青少年罪犯評估報告、感化報告及心理報告。辯方指，報告顯示被告有反省，承諾重新做人，過往7個月在感化院行為有改善。被告亦認為感化輔導有助他重回正軌及避免與不良分子來往。

明白事主成世都好驚

裁判官王證瑜問被告，早前就另一案被判監護令，且有社工跟進，也不肯與損友斷絕來往，何以現在會改變想法。被告答：「以前以為細個做咩都有機會，但入咗（感化院）之後冇咗自由。」他又說：「明白坐監係好辛苦。」王官續問他有何反省，被告稱明白事件對事主係「好大嘅侮辱」，事主受傷外，也會「成世都好驚」。

決心與損友斷絕來往

王官謂：「除咗你哋（被告）個名之外，呢單嘢個個都知咩事。」又指社交媒體上也有事主資料，事主應如何面對。官再指被告為一時之快犯案，做事沒想清楚後果，並透露他曾犯盜竊。被告即回應會改住址，轉電話號碼及刪除社交媒體帳戶，以斷絕與損友聯絡。他又指，在感化院會比勞教中心學到更多東西，例如上課更專心、與人不合也不會爭執。

裁判官細閱報告後，認為他有反省改善，有決心改過，最後接納建議判被告繼續接受感化令，及就損毀手機向事主賠償1660元。

案件編號：WKCC700018/2018