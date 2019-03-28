【電子道路收費】地區人士憂成有錢人專區　搵食車：應拖車減違泊

討論超過20年的電子道路收費計劃終有新進展，政府初步擬定將上環林士街至中環花園道內的中環核心商業區，納入收費範圍，涵蓋區內多條主幹道。有地區人士及運輸業憂慮，實施收費變相會成為「有錢人專用區」，直言中區塞車主因是有不少等候僱主的私家車(俗稱老細車)違泊，要求執法部門嚴厲打擊，一有違泊即拖車。

中環塞車問題嚴重，多年來未有改善。(資料圖片)

運輸及房屋局向中西區區議員提交文件指出，擬議「收費區」北至民光街、南至下亞厘畢道及荷里活道，並涵蓋多條區內主要幹道，包括干諾道中、德輔道中、皇后大道中、遮打道及威靈頓街等，可謂中區核心商業區「全包」。當局未有交代收費水平。

擠塞源於違泊問題嚴重



不過，地區人士及運輸業則反對推行收費。中西區區議會副主席陳學峰認為，實施電子道路收費的實際作用不大，因為中環交通擠塞的問題並非源自車輛太多，而是違泊問題嚴重，以及貨車在繁忙時間上落貨，令交通問題日益嚴重。他續稱，收費範圍對一般市民亦不公平，「有錢人就可以揸車入市區，因為佢哋唔介意畀錢，咁咪變咗有錢人專用？」他亦指，對居住當區的居民不公平，即使平日路過中區亦被收費。

區內有不少「老細車」違泊

另一中西區區議員許智峯指，現時導致中區塞車的主因是不少「老細車」違泊，但現時政府的建議，只規定進入收費區須收費，無法遏止老闆車在區內長時間逗留。另外，當實施收費後，駕駛者想繞過收費區，而駛入其他替代道路，憂會「塞上加塞」。

的士業倡違迫即拖車增阻嚇力



汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，擬定的收費範圍「官商雲集」，質疑收費計劃成效：「佢哋畀得起錢，又唔怕炒牌，但令普羅市民受害」。他認為加強將違泊車輛拖走才是解決塞車問題，「拖多幾次就會驚」。香港汽車高級駕駛協會副主席江日雄表示，中環灣仔繞道已通車，相信有助改善中區擠塞問題，質疑為何仍要進行電子道路收費，直言「唔應該收(錢)」，要求政府公開更多數據。