中區電子道路收費段範圍曝光　林士街至美利道試行　未提收費水平

中環交通擠塞問題持續多年，政府就實施「電子道路收費先導計劃」初步擬定收費地區範圍，計劃將上環林士街至中環花園道內的中環核心商業區，列入收費範圍，使用中環灣仔繞道而不入中環者則毋須繳費，初步將目標訂於減少區內整體約15%的車流量，就個別較為擠塞的路口，中午繁忙時段平均等候時間由現時三輪，減少至一輪。 有中西區區議員認為，現階段未成熟推行電子道路收費，因為加建泊車位、違泊問題仍未妥善處理，憂慮實施收費變相成為「有錢人專用區」，對一般市民及當區居民不公。

中環交通擠塞問題持續多年。（資料圖片）

皇后大道中行車速度與成人步速相近

中區交通擠塞的問題日益嚴峻，政府數據顯示，進出中環商業區的全年平均每日交通流量，由2003年約46.3萬架次，上升至2017年的50.3萬架次，增加約一成，繁忙時間7成為私家車及的士。文件指出，德輔道中(東行)、遮打道、干諾道中(西行)等由2015年至2017年期間平均車速下降了一成至三成五不等。當中皇后大道中部分路段在中午繁忙時段的行車速度只有約每小時6公里，僅高於成年人平均步速(每小時4至5公里)。

繞道開通後 區內交通依然擠塞

運輸署指出，中環及灣仔繞道於今年2月全面通車，雖有效紓緩了干諾道中、夏慤道及告士打道等主要幹道的交通，但難以改變太多車輛進入中區商業核心區，皇后大道中、畢打街及雲咸街的交通仍然擠塞，是「無可避免需要考慮以收費方式抑壓駕駛意欲。」

中環交通擠塞問題持續多年。（資料圖片） 根據運輸及房屋局向中西區區議會提交的文件顯示，政府初步擬定計劃下收費範圍，北至民光街、南至下亞厘畢道及荷里活道，並涵蓋多條區內主要幹道，包括干諾道中、德輔道中、皇后大道中、遮打道及威靈頓街等。



往東行車輛離開林士街後，以及往西行車輛離開美利道或花園道後駛入中環，即進入收費範圍；半山車輛離開荷李活道或下亞厘畢道後往中區方向，亦進入收費範圍。而屬於範圍內的中環灣仔繞道則毋須收費。



至於收費水平，政府則未有交代，而計劃將採用車內感應器，以實踐擠塞徵費及「不同時段、不同收費」的理念，並考慮按各種車輛的載客效率及經濟貢獻，擬定收費水平及是否可獲豁免。政府計劃應用無線射頻識別科技輔以自動車牌識別技術，紀錄駛進收費範圍的車輛。

冀減少中區約15%車流



政府初步目標藉計劃減少中區核心商業區整體交通流量約15%，若有效減低車流，繁忙時段主要道路的平均行車速度可望提高3至5公里，而個別較擠塞的路口，中午繁忙時段車輛的平均等候時間，可望由現時最多三輪縮減至一輪左右。

加建600個停車位



此外，政府亦有意優化區內的交通配套，包括於上環消防局旁用地、原美利道停車場的商業用地及大會堂擴建項目，提供最少600個泊位，以減少車輛進入核心商業區；運輸署亦會加裝約1.2萬個新咪錶，可以感應器偵測車位是否被佔用，協助駕駛者尋找空置車位，料最快可於2020年初分階段投入服務。

中西區區議會原定今（28日）下午討論有關事項，惟運輸署表示明白議員需時理解文件，故將議程抽起，留待日後再討論。

區議員、運輸業憂成有錢人專區

中西區區議會副主席陳學峰認為，實施電子道路收費的實際作用不大，因為中環交通擠塞的問題並非源自車輛太多，而是違泊問題嚴重，以及貨車在繁忙時間上落貨，令交通問題日益嚴重。他續稱收費範圍對一般市民亦不公平，「有錢人就可以揸車入市區，因為佢哋唔介意畀錢，咁咪變咗有錢人專用？」他續指亦對居住當區的居民不公平，即使平日路過中區亦被收費。



香港汽車高級駕駛協會副主席江日雄表示，中環灣仔繞道已通車，相信有助改善中區擠塞問題，質疑為何仍要進行電子道路收費，直言「唔應該收」，要求政府公開更多數據。汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠表示，擬定的收費範圍「官商雲集」，質疑收費計劃成效：「佢哋俾得起錢，又唔怕炒牌，但令普羅市民受害」。他認為加強將違泊車輛拖走才是解決塞車問題，「拖多幾次就驚」。