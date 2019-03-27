【麻疹爆發】疫苗缺貨　記者致電僅4間診所有貨　收費逾千(附表)

不足一個月便到復活節，不少港人的旅遊熱點亦有爆發麻疹個案，惟本港私人診所及醫院麻疹疫苗數量緊絀，未必時常存貨，加上注射麻疹疫苗需要14天才可產生抗體，有意在復活節帶同子女外遊的家長要注意，或需提早讓小朋友注射疫苗。 記者共致電8間私人診所及5間私家醫院，當中僅4間診所有疫苗注射，包括亞洲醫旅、怡健醫療中心、逸苗醫療會所及君醫醫療服務中心仍有存貨，價錢為900元至1600元不等。 衞生防護中心本周一（25日）去信全港醫生，建議提早為18個月大的的嬰兒接種第二針麻疹疫苗，提醒私家醫生可向藥廠購買疫苗。

大部分私家醫院都沒有麻疹疫苗存貨。（資料圖片）

▼麻疹防治懶人包▼

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衞生防護中心去信全港醫生，建議提早為18個月大的的嬰兒接種第二針麻疹疫苗，而母嬰健康院則暫維持至小一才接種第二針疫苗。「疫苗可預防疾病科學委員會」去年底曾建議衞生防護中心提早為18個月大的的嬰兒接種第二針麻疹疫苗，中心回覆指正規劃具體細節，有關詳情將適時公布。

截至3月26日供應情況。（香港01製圖）

四間診所供應麻疹疫苗

衞生防護中心給全港醫生的信中，提供了兩間藥廠的聯絡電話，包括葛蘭素史克（GSK）及默沙東藥廠（MSD），確保診所可向藥廠購買麻疹疫苗。記者曾致電8間私人診所及5家私家醫院查詢麻疹供應情況，有4間診所有麻疹疫苗提供，包括亞洲醫旅、怡健醫療中心、逸苗醫療會所及君醫醫療服務中心，其中怡健醫療中心可即日預約下午接種疫苗，價錢為1100元。而有疫苗提供的各診所當中，最貴的則是君醫醫療服務中心，價錢為1600元，當中1000元為針費，600元為醫生診金，即使價錢不菲，但預約已排至4月8日或以後。

而5家私家醫院，包括嘉諾撒醫院、港怡醫院、港安醫院（荃灣）、養和醫院及寶血醫院則表示沒有麻疹疹苗提供。

藥劑師：若復活節前往高風險地方 需盡快接種

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明昨日（26日）在商台節目指出，兩間麻疹疫苗供應藥廠葛蘭素史克和美國默沙東藥廠，現時約有10萬劑存貨，學會已向總公司要求增撥更多疫苗，他認為不算緊張，但若市民一窩蜂去補打疫苗，疫苗數量必定供不應求，他預料疫苗最快4月中可抵港。

復活節假期將至，崔俊明稱接種疫苗兩周後才會出現抗體，建議如即將前往爆發或較高風險的地方，需要盡快安排接種。