中原主管收下屬回佣罪成　施永青望法官手下留情　被告囚15月

曾自諭是「隱形戰機」專做大交易的中原地產前主管陳裕發，在其女下屬完成一宗以5.94億「天匯」豪宅交易後，從中原收取逾168萬主管佣金之餘，再向其下屬兼女友收122萬回佣，早前被裁定一項代理人接受利益罪成。辯方求情時指被告最大錯誤是公私不分，又指前僱主中原地產主席施永青亦為他撰寫求情信，明言不認同陳的行為，但考慮陳年紀大，盼法官手下留情。案件押至下午判刑。法官稱被告行為有損行業營商環境，判被告監禁15個月及歸還所得回佣。

被告陳裕發在接受廉署調查時大爆促成該逾6億交易的經過。（資料圖片）

+ 3 + 2

被告陳裕發，69歲，被控一項代理人接受利益罪，即於2016年6月17日接受其下線地產經紀楊慧君給予的近122萬元利益。

求情認公私不分

辯方求情指，被告最大的錯誤是公私不分，沒有向公司申報利益。公司設有佣金分級制，以免瓜分營業員佣金。被告既拿主管級佣金，又拿營業員佣金，收取過多利益。辯方稱是次情況特殊，被告與下屬有親密關係，當時只是湊巧介紹客戶給予楊，並非故意安排。

被告已被吊銷地產執照

辯方又稱被告初犯，背景報告正面，於2018年完成切除心臟血管瘤手術後，要裝上5條支架，仍要定期覆診。他續指，被告沒有威逼利誘下屬，還押期間已嘗鐵窗滋味，亦被地產代理監管局吊銷執照，沒有重犯機會。而正於英國讀書的兒子亦被逼返港，被告已失去一切，判緩刑足以向公眾顯示貪污後果。

被告已獲妻子原諒

辯方呈上近40封求情信，當中包括被告妻子及前僱主中原地產主席施永青。被告妻子到場支持被告，在信中稱二人結婚40年，育有4名子女，得知丈夫有婚外情後打擊甚大。但被告一直以來給家庭最好的東西、視子女如「命根」。儘管對家庭衝擊很大，亦失去經濟支柱，但她選擇原諒被告，亦希望法庭輕判，讓被告在家中安享晚年。

中原地產主席施永青雖不認同被告陳裕發所為，但仍為他求情。（資料圖片）

施永青盼法官手下留情

施永青在信中表示不認同被告所為，指主管應協助下屬交易，今次已破壞公司營運系統，罪成是理所當然。但是被告年近70歲，健康欠佳，盼法官手下留情。他又指該下屬在案發後仍為被告奔波，相信二人有感情，否則不會為被告作出犧牲。

官指年紀大非任意罔為藉口

法官練錦鴻判刑指，被告雖不涉及公職人員，但其行為對其他營業員造成不公，令僱主蒙受經濟損失，影響行業營商環境。練官指，年紀大非藉口讓他任意罔為，表示接納被告背景及醫療報告，但所佔減刑比例不多，酌量減刑3個月，故判被告監禁15個月，並於一年內歸還逾120萬元的佣金。

案件編號：DCCC 333/2018