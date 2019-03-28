三食肆吞拿魚刺身樣本水銀超標　涉爭鮮、焱丸水產、德美壽司

食物環境衞生署食物安全中心今日（28日）公布，三個吞拿魚刺身樣本被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量超出法例標準，樣本分別從三間食肆抽取，包括荃灣爭鮮迴轉壽司、尖沙咀焱丸水產及沙田德美壽司，分別含百萬分之一點六、百萬分之一和百萬分之零點七九的汞，超出法例標準的百萬分之零點五。

食物安全中心今日公布，三個吞拿魚刺身樣本被檢出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量超出法例標準。（資料圖片）

中心發言人表示，中心在跟進有關機構轉介的食物個案時，分別從荃灣荃發大廈1樓爭鮮迴轉壽司 、尖沙咀華楓大廈地下焱丸水產，以及沙田田園閣地下德美壽司抽取樣本進行檢測。結果顯示，樣本分別含百萬分之一點六、百萬分之一和百萬分之零點七九的汞，超出法例標準的百萬分之零點五。中心已知會涉事食肆上述違規情況，他們亦已按中心指示停售該款食品；如有足夠證據，中心會提出檢控，亦正追查有關食品的來源。

汞可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的汞會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。另外，一些國際機構如世界衞生組織早已指出，進食捕獵性魚類是人類攝入汞的主要途徑。

中心的總膳食研究報告亦指出體型較大或捕獵性魚類的汞含量可能較高（例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等）。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述汞含量可能較高的魚類，從而減低因攝入過量金屬污染物以致損害胎兒和嬰幼兒健康的風險。

根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。

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