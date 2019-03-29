城大太平道動物診所下月遷至深水埗　採用貼近人類急症分流式服務

毛孩家長注意！即將租約期滿的香港城市大學太平道動物診所將於本周六停收急症，而有「動物醫院」之稱、位於深水埗的城大深水埗動物醫療中心，將於下周三（4月3日）起正式投入服務，診所面積較大平道的大一倍，而且將提供全年無休的24小時急症服務；並最快在今年內新增腫瘤專科服務，以及將服務擴至珍禽異獸。而新中心將採用貼近人類急症服務的醫療模式，例如按病況將急症動物分流，而非一貫的先到先得，盼增加救活病危動物的機會。

位於深水埗的城大深水埗動物醫療中心，將於下周三（3日）起正式投入服務。（歐嘉樂攝）

香港城市大學早在2015年斥資4.5億元購入深水埗私樓「丰匯」商場，以開設動物醫療中心。籌備多時後，城大宣布，租約期滿的太平道動物診所將在本周六（30日）起停收急症，只照顧原有仍留醫的動物；而儀器及用具會遷往深水埗的城大動物醫療中心，為了方便主人，太平道的電話熱線會保持24小時接通，供有需要主人致電查詢。而佔地3.3萬平方呎的新中心將在下周三（4月3日）起啟用。

新中心24小時急症一改先到先得慣例 按緊急情況分流

中心獸醫總監Jonathan SPEELMAN指，除了提供普通科及八個專科服務外，更新聘共11位急症科獸醫，以維持全年無休的24小時急症服務。而中心運作將更貼近人類的醫療模式，包括設有急症分流，以及購入可一次過，將整隻動物進行掃描的64切面電腦斷層掃描儀等。 他解釋，新儀器較太平道診所原有的16切面掃描儀更為快速、清晰和準確，有助縮短病重動物在檢查時所需麻醉的時間；他指，影像清晰度增加有助獸醫更準確地判斷腫瘤位置及狀況，與以往動刀後才見到病況為佳。

城大深水埗動物醫療中心獸醫總監Jonathan SPEELMAN指，除了提供普通科及八個專科服務外，更新聘共11位急症科獸醫，以維持全年無休的24小時急症服務。（歐嘉樂攝） Jonathan SPEELMAN稱，太平道診所的診症房不足，亦未有充足空間擺放儀器，而新醫療中心空間較太平道增近一倍，新增手術預備室、心臟專科治療室、貓狗分別專用等候區等，而手術室數目亦由太平道的5間增至9間，避免「開肚」及骨科手術同用手術室，減低感染風險。 城大：將優先聘請該校畢業獸醫 現時太平道診所每日約有200病症，當中約15至20%為急症，即每年約6萬病例，由於香港寵物數目持續上升；Jonathan SPEELMAN透露，中心預計最快會於夏季開設腫瘤專科服務，以及希望在一年內將服務擴至珍禽異獸。他預期中心未來診症數目有望增一倍。

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新中心收費與太平道收費相若

城大稱，深水埗動物醫療中心暫未有中文全名，亦未計算成立中心的整體開支，但新中心收費水平與太平道相若，基本診金為280元；而專科診金須視乎病症而定，約1,800元。校方重申，新中心並非城大的教學醫院，而是大型全面的動物醫療中心，所有獸醫學生均有機會到中心實習，但中心將優先考慮聘請城大畢業的本地獸醫學生。新中心將有約180名員工提供服務，包括37名獸醫。