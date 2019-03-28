樹仁學生會選舉唯一候選內閣「瀟同」落選　今屆將斷莊

樹仁大學學生會補選投票期於今（28日）傍晚六時結束。因政治中立立場而引起學界爭議的唯一候選內閣「瀟同」，由於不信任票比信任票多25票，故最終落選，意味樹仁大學學生會將會「斷莊」。

樹仁大學學生會唯一候選內閣「瀟同」政治中立立場引起學界爭議。（資料圖片）

根據樹仁學生會會章，選舉投票人數必須有十分之一或以上會員；參選內閣所取得的信任票必須多於不信任票方能當選。今次選舉結果顯示，有效票為302票，當中133票為信任票，158票為不信任票，11票為棄權，由於「瀟同」信任票少於不信任，故最終落選。

候選內閣「瀟同」早前出席校內諮詢會時，聲言政治中立，又拒絕透露個人政治立場。候選內務副會長林展鴻當時解釋，過往曾有樹仁大學學生會代表因發表政治立場影響校譽，例如前學生會會長楊逸朗，因涉縱火案而被判入獄。

另一名候選時事幹事譚漢威在回答提問時稱，學聯只是學界溝通平台，「而唔係畀你去搞政治。」內閣言論與外務立場引起學界爭議，中大學生會受訪時表明與內閣理念截然不同，難以與內閣合作；浸大學生會亦稱難就政治議題，與「政治中立莊」達成共識。

校內亦有學生開設社交平台專頁，呼籲學生對「瀟同」投下不信任票，專頁至今有690人讚好。專頁又曾質疑候選莊「染紅」，指出候選康樂幹事丘珩暉為「未來之星」同學會幹事會公關及宣傳委員會召集人。「未來之星同學會」為獲政府及中聯辦等支持的組織，推動兩地青年交流。