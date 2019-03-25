樹仁學生會候選內閣稱政治中立　鄭家朗：不能接受　抹殺前人建樹

樹仁大學學生會幹事會將於周二（26日）至周四（28日）舉行選舉，唯一參選的候選內閣「瀟同」在政綱中表明學生會需保持政治中立，稱「不希望許多事情過份政治化」。內閣日前在選舉論壇表示，過往有學生因發表政治立場而影響樹仁的校譽，並援引涉縱火案的前會長楊逸朗為例支持其立場。 樹仁學生事務委員會前委員、眾志常委鄭家朗表示，學生會必然會觸及外務議題，不能接受「瀟同」的「政治中立」立場。他批評，「瀟同」的上述說法是侮辱曾參與社運的前樹仁學生會成員，亦侮辱創會宗旨。

「瀟同」候選內閣上周五（22日）出席選舉諮詢會。（樹仁學生會Facebook直播截圖）

「瀟同」在競選政綱中表示，近年學生會失去「政治中立」，民間意見兩極之際，大專學生應具備獨力思考能力，學生會亦需保持政治中立、捍衛言論自由，達致和而不同，「不希望許多事情過份政治化，故此我閣希望在任期內改善學生會過份政治化的問題，做到反璞歸真。」

若當選會收集學生對校園政策、民生議題的意見

候選內閣強調，若然當選，將會收集學生對校園政策、社會民生議題的意見，定期舉行全校諮詢及公投，讓學生透過選票表達意向。

「瀟同」候選內務副會長林展鴻在上周五（22日）的選舉諮詢會期間表示，過往曾有樹仁大學學生會代表因發表政治立場而影響校譽，並舉例指，前會長楊逸朗涉縱火案而被判入獄，「係根據法律去判斷，而唔係根據學生會內閣個人立場而定……上述事件影響咗樹仁大學嘅校譽。」同時，部分在場人士為林展鴻的解釋鼓掌。

「瀟同」候選內務副會長林展鴻表示，過往曾有樹仁大學學生會代表因發表政治立場而影響校譽，並援引前會長楊逸朗為實例。（樹仁學生會Facebook直播截圖）

候選時事幹事譚漢威在回答提問時稱，學聯只是學界溝通平台，「而唔係畀你去搞政治」；而近年學聯涉獵政治議題，譚認為只是因為議題廣受學生討論，「政治（議題）嘅嘢，只係出於學生點樣諗。如果公投支持（退出學聯），會尊重學生的意見。」

然而，「瀟同」的立場及言論惹來部分樹仁學生不滿，有人在社交網站Facebook開設「不信任瀟同就任樹仁學生會幹事會行動」專頁，表明「堅決拒絕中立莊」，該專頁至今共有490人讚好。

樹仁學生事務委員會前委員鄭家朗接受《香港01》訪問時表示，樹仁學生會本來是透過向校方爭取、透過抗爭所得的產物，而當選學生會後必然會觸及外務議題，「大學生不能沒有個人價值觀，樹仁大學本身已經係『家長式管治』，（政治中立）只會令學生會失去價值。」

鄭家朗：「大學生不能沒有個人價值觀，（政治中立）只會令學生會失去價值。」（資料圖片）

對於學生會發表政治立場會影響校譽的說法，鄭家朗批評：「侮辱好多曾經參與社運的學生會成員，抹殺佢哋爭取權益的努力，亦都侮辱創會宗旨！」鄭認為，本屆學生會幹事會選舉，將會成為學生會未來路向的分水嶺。