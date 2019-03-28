迪士尼Marvel《蟻俠》園區周日出擊　《魔雪奇緣》等新園區將登場

香港迪士尼再有新大型設施登場，全新的「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」主題遊戲將在周日（31日）啟用，宣萱更被邀化身成Marvel首個原創香港角色，現身遊戲中跟蟻俠和黃蜂女共同抗敵。 香港迪士尼指，「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」是全球首個以蟻俠與黃蜂女為主題的遊樂設施，而主演《蟻俠》的保羅活特亦親自來港，聯同Marvel Studios主席奇雲費治（Kevin Feige）及《蟻俠》導演比頓烈特（Peyton Reed）一同訪港，主持揭幕儀式。

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」是全球首個以蟻俠與黃蜂女為主題的遊樂設施。（洪嘉徽攝）

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新遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，設有150個射擊目標，分為多種形狀及大小，入場人士坐在戰車上，以裝置追蹤射擊，挑戰命中率和準確度，累積所得分數將會顯示於戰車的屏幕上。分數會根據射擊目標的數量和大小計算，目標的體積越小，擊中得分就越高，若能射中特定的組合和次序，更可得到額外的積分，同時也可與親友比拼，看誰取得最高分。

迪士尼指，「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」運用創新技術，增加電影感覺，例如由《蟻俠》電影系列配樂作曲家Christophe Beck創作的原創音樂，配合全程視覺和聽覺的特別效果，盼提升玩家的體驗。

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迪士尼行政總裁楊善妮表示，Marvel故事一向深受全球賓客歡迎，自「鐵甲奇俠飛行之旅」2017開幕以來，一直是香港迪士尼最受歡迎的遊樂設施。

她續說，除了全新Marvel主題體驗正進行的新階段擴展計劃，並繼續致力促進香港旅遊業發展將度假區的地。除此以外，《魔雪奇緣》、Marvel和迪士尼公主系列等主題園區將於今年暑假及稍後時間陸續推出新遊樂設施。