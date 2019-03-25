迪士尼Marvel蟻俠園區燈光出自本地女設計師　實習計劃招聘又開始

迪士尼樂園一向予人夢幻、神秘的感覺，英雄聯盟系列遊戲剛陽味濃，外界大多以為新園區的設計者定必是一班雄赳赳的男士。但原來，將推出的園區的Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」，是本港女設計師周芍妍作品，她帶領一班工作人員，花了大約兩年時間完成。 此外，為「魔法化妝廳」及「魔雪奇緣」主題區當工作的吳佩儒，同樣為新加入的本港女設計師。 華特迪士尼幻想工程亞洲和創意香港推出年度的華特迪士尼幻想工程（WDI）實習計劃，為有想像力、創造力的香港年輕創意人提供在職經驗的機會。

2003年在演藝學院燈光設計畢業的周芍妍（Stellar）（中）， 2005年加入香港華特迪士尼幻想工程部，參與樂園度假區多個發展項目。（迪士尼提供）

有份參與鐵甲奇俠飛行之旅項目

2003年在演藝學院修畢燈光設計課程的周芍妍（Stellar）， 2005年加入香港華特迪士尼幻想工程部，曾參與香港迪士尼樂園度假區多個發展項目，包括美國小鎮大街、小小世界、反斗奇兵大本營、灰熊山谷、迷離莊園，以及鐵甲奇俠飛行之旅的燈光設計，現時則協助樂園擴建工程，於本周日（31日）推出的 Marvel主題遊樂設施「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」為她的新作品。

「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」為Stellar首次主導設計，花了大約兩年時間帶領團隊由構思、概念設計、到出圖，以及落實執行等。她說以是次的工作為例，參考Marvel電影的燈光佈置及細緻位，望能帶出故事的真實感和立體感，猶如以前處理舞台設計一樣，同樣分了不同場景，燈光設計在遊樂設施上同樣能夠呈現出來。

理工大學設計學系畢業生吳佩儒2018年參加迪士尼想工程實習計劃，隨後正式加入香港迪士尼。（迪士尼提供）

理大生完成實習後成為正式員工

另外，去年於理工大學平面設計學系畢業的吳佩儒，2018年經學校推薦參加幻想工程實習計劃，隨後正式加入香港迪士尼的幻想工程部工作，參與「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」、「魔法化妝廳」及「魔雪奇緣」主題區的設計工作。她認為迪士尼注重故事表達，將想像變成現實感到有趣。此外，她在工作期間可跟上海、日本、美國等不同城市的同事合作交流，帶來不少火花。

吳佩儒說，構思的「蟻俠與黃蜂女：擊戰特攻！」園區時，以先進的模擬情景技術與嶄新的遊戲系統，提高遊樂的真實感，加強故事演繹的效果；此外，全新電磁脈衝槍鐳射效果突出，配合射擊目標的形狀、大小及難度千變萬化，以及逼真的媒體影視效果，創造出一個精密的遊戲設計，故事豐富，又具挑戰性。

吳佩儒為將於夏季推出的《魔雪奇緣》主題區，設計部分指示牌、牆紙及地毯。她先了解本身故事背景、人物性格、細節等，再考慮圖案的設計、花紋、細節、光線的影響等等，是否配合其故事和角色，希望入場人士有親歷其境的體驗，種種想象亦為讀書以至實習的時候，一些天馬行空的概念和設計。

華特迪士尼幻想工程（亞洲）總經理及區域執行主管貝皓德表示，實習計劃學員可跟一班有創意、有經驗的工作人員一同合作為園區作設計。（迪士尼提供）

+ 4 + 3 + 2

實習計劃擴至9間學院

華特迪士尼幻想工程（亞洲）總經理及區域執行主管貝皓德表示，華特迪士尼幻想工程亞洲和創意香港推出年度華特迪士尼幻想工程實習計劃，學員可跟一班有創意、有經驗的工作人員一同合作為園區設計。去年反應不錯，成功吸引一班年輕人入行，故今年增加多2個名額，擴至9間學院學生都可申請，最多5個實習空缺。

對於收生要求，華特迪士尼幻想工程方面指，須為香港永久居住，以及將於2019年在指定院校畢業，並要有修讀設計相關科目。此外，應徵者需擁有紮實的英語溝通能力，創造力、良好的講故事能力及相當責任感外，特別的是個人性格跟迪士尼文化相符合，招聘期則將在今年3月至4月進行。