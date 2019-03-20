衞生署公布兩男子確診麻疹　患者曾到香港迪士尼樂園及三間食肆

衞生署衞生防護中心今日（20日）公布正調查兩宗麻疹個案。其中一名患者在病毒可傳染期間，曾到訪灣仔樂農餐廳、旺角手工啤酒專門店The Madhouse及膳德福素食，並到黃大仙及深水埗靈思醫務中心求醫；另一名患者則到過香港迪士尼樂園，最後到聖德肋撒醫院門診部求醫後確診。 防衛中心指，兩名病人的麻疹疫苗接種紀錄均不詳，潛伏期內沒有接觸麻疹病人，在病毒傳染期（出疹前四日至出疹後四日）均沒外遊。

衞生防護中心正繼續調查個案，並已開始追蹤接觸者。兩名病人在病毒可傳染期間曾到訪的地點，中心提醒接觸者需進行醫學監察，截止日期各有不同，詳見下圖：

患病男子情況穩定

衞生防護中心表示，第一宗個案涉及一名38歲男子，過往健康良好。他於本月14日出現發燒，並於16日開始出疹。他於16日到聖德肋撒醫院門診部求診，並於17日到伊利沙伯醫院求診及入院接受診治。其咽喉樣本經檢測後對麻疹病毒呈陽性反應，病人情況穩定。

第二宗個案涉及一名34歲男子，同樣過往健康良好。他於本月5日出現發燒，並於翌日開始出疹。他於6及7日到私家診所求診，並於9日到伊利沙伯醫院求診及入院接受診治。其血液樣本經檢測後對麻疹病毒呈陽性反應，病人情況穩定，已經出院。

麻疹病毒傳染期為患者出疹前四日至出疹後四日。（資料圖片）

衞生防護中心發言人表示，二人在潛伏期內沒有接觸麻疹病人。麻疹由麻疹病毒所引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低，病人從出疹前四日至出疹後四日內可把病傳染給別人，發言人表示，二人在病毒傳染期均沒有外遊，其家居接觸者沒有病徵，並正接受醫學監察。

首三個月宗數貼近去年全年總數

衞生署表示，截至今日（20日）下午4時，本港今年共錄得14宗麻疹個案，單是首3個月的個案宗數，已迫近2018年全年的總數15宗。

本年有9宗個案屬外地傳入，分別有5宗菲律賓、2宗內地、1宗日本，以及1宗涉及多個目的地。部分個案並非整個潛伏期逗留在外地，衞生防護中心中心正繼續流行病學調查，暫未能確定發病個案屬於本地個案還是外地傳入。