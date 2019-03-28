【麻疹爆發】醫管局下周一為高危員工注射疫苗　涉約萬人

麻疹襲港，今天下午食物及衞生局再公布累計個案已增加至31宗，醫院管理局行政總裁梁栢賢指，下周一（4月1日）將先為於高風險部門工作的員工注射疫苗，7個部門涉及人數達一萬人，但他強調疫苗數量充足，「唔係個個都需要打，我哋預算唔多人（會打）。」他又認為，現階段毋須提升醫管局的防疫級別。

梁栢賢（左）指，下周一將先為於高風險部門工作的員工注射疫苗，7個部門涉及人數達一萬人。（鄭翠碧攝）

醫院管理局總行政經理（感染及應急事務）莊慧敏表示，截至今天下午4時，30宗麻疹個案中，有26人曾入住醫管局轄下的公立醫院，平均住院四天，目前仍有4人在醫院留醫，情況穩定。

4星期內公布其他部門員工接種安排

莊慧敏稱，醫管局在首階段將先為於高風險部門工作的員工注射疫苗，包括兒童及青少年科、婦產科、臨床腫瘤科、深切治療部等7個部門，由明天開始，員工可以透過指定熱線電話預約，在下周一（4月1日）起可在醫管局的8間職員診所接種疫苗。因應計劃的進展情況，醫管局會在四星期內公布其他部門員工注射疫苗的安排。

醫管局行政總裁梁栢賢表示，在上述7個部門工作的員工有約一萬人，但他強調疫苗數量充足，「唔係個個都需要打，我哋預算唔多人（會打）。」而員工除了可以到8間診所接種疫苗，該部門也可安排疫苗「到會」送到員工工作的部門，方便在工時內接種。

▼麻疹防治懶人包▼

+ 7 + 6 + 5

被問到為什麼不即時為員工注射疫苗，梁栢賢稱，由於疫苗供應不完全足夠，所以需要討論如何分優先次序，並需討論運送疫苗的安排。他又指，本港免疫率高，即時風險較低，而醫護人員在入職醫管局時，已獲提供注射麻疹疫苗的機會，「可能同事當時無打，而家想打返。」

梁智仁：最重要防止醫院內爆發

被問到會否提升醫管局的防疫級別，梁栢賢重申，醫管局在沙士後有很多傳染病病房，病床數量多達1400張，每個醫院聯網也有能力做隔離工作，「除非（麻疹爆發）好嚴重，否則相信個個醫院都有能力去做。」

醫管局主席梁智仁補充，如醫護發現有懷疑麻疹病徵的病人，需即時通報，將樣本交給衞生防護中心進行化驗，及隔離病人治療。他解釋，醫管局的重要目標是防止麻疹病毒在醫院內爆發，所以會按風險程度定出策略，故先為高危部門員工接種疫苗。