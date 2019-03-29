【港鐵加價】佛誕3日假期推半價優惠　馬時亨：須評估風險非為錢

港鐵去年大賺160億元，根據港鐵可加可減票價調整機制，港鐵今年可加價最多3.3%。 針對港鐵頻頻出現列車服務延誤、車務事故以及工程醜聞，社會有聲音要求重新檢討港鐵票價調整機制。港鐵主席馬時亨表示，沒有一個機制能讓所有人滿意，倘有需要檢討，政府可向港鐵提出，相信港鐵董事局將從善如流。 至於港鐵今日（29日）公布，於5月11至13日（周六、日、一）的周末及佛誕假期推出約半價優惠。馬時亨表示，相關優惠須考慮風險評估，而不是單純以利益角度出發。

對於社會有聲音指港鐵應檢討票價調整機制，港鐵主席馬時亨表示董事局將從善如流，倘政府欲檢討可提出。（資料圖片）

港鐵高層今日於立法會鐵路事宜小組委員會會議上公布，因應港鐵列車相撞事故，於5月11至13日（周六、日、一）一連三日的周末及佛誕公眾假期推出約半價優惠，被市民質疑為何不於工作日推出。馬時亨回應指，擔心此舉會令原本搭乘巴士市民改搭港鐵，令系統更加擠迫，重申推出優惠須評估風險，強調不是「因為錢」。

馬時亨又指，沙中線工程發生連串問題，確實導致港鐵形象下降，惟相信港鐵能在一段時間挽回公眾信心。對於沙中線會否局部通車，他則指需要時間檢討，適時將向公眾發布消息。

政府統計處昨日（28日）公布去年第四季運輸業名義工資指數變動為5.9%。按照港鐵票價調整方程式計算，港鐵可加價3.6%，惟根據首度啟動的「封頂」機制，港鐵實際最多可加3.3%。港鐵其後宣布機制內承諾的 3%扣減優惠將額外增加至3.3%，為期六個月至今年底。換言之，今年內港鐵不會加價。

港鐵主席馬時亨解釋，自可加可減票價機制推出以來，每年只有通脹並沒有通縮，故根據機制方程式計算才會出現每年加價的現象。

他又指，機制兩年前檢討後，增設「封頂」機制，故今年票價加幅由原本3.6%，改為3.3%加幅上限。馬時亨指，倘社會不滿機制，政府可提出檢討，相信董事局將從善如流，強調沒有機制能令所有人滿意，認為機制只要能公平、公道及透明度高便可。