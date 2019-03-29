香港藝術館換新裝11月開放　增5展廳可270度觀看維港景色

閉館3年、耗資逾9億元翻新及擴建的香港藝術館將於11月重新開放。翻新後的藝術館將增加5個展廳，其中新建的5樓更設三面落地大玻璃，市民可270度觀賞維港景色。

香港藝術館經過3年的翻新，全館採用通透的玻璃幕牆。（梁鵬威攝）

擴建後藝術館的展覽空間由7,000平方米增至約10,000平方米。當中新翼大樓的雙層展廳，樓高9米，可以展示巨型藝術品；另有兩個新展廳設於藝術館新增的5樓頂層，分別佔地約200平方米及800平方米。其中800平方米的新展覽，最大賣點是設有三面落地大玻璃，市民可以270度飽覽維港景色。

新建的5樓頂層，市民可享270度的維港景觀。（梁鵬威攝）

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建築署高級建築師馮慧雯表示，藝術館外牆以波浪紋的水泥牆，以及玻璃幕牆建成，設計是希望展館內的藝術品與維港有更強的連結，「維港景色本來就是自然的藝術作品」。她續指，藝術館設計也配合星光大道改善工程，希望是海傍文化區的開端，令市民可區別藝術館和鄰近的文化中心。

為了讓市民能從星光大道、梳士巴利道綠化文化區等到達藝術館，接待處大堂將由過去的1樓遷至地下，並設4個入口；至於1樓則會改建為多功能廳展出藝術品。

香港藝術館於2015年8月起閉館進行翻新工程，耗資約9.3億元；預計在今年11月重開。香港藝術館總館長譚美兒表示，屆時將會有11個展覽讓市民參觀，其中一個需要收費，詳情會容後公布。