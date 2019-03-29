康文署轄下泳館四月一日起開放　同時38個泳灘全面提供救生員服務

康樂及文化事務署今日（3月29日）宣布，轄下泳館於4月1日起或完成年度維修後開放，供市民在新泳季暢泳；同日起轄下38個泳灘將全面提供救生員服務。

康樂及文化事務署宣布，轄下泳館於4月1日起或完成年度維修後開放。（資料圖片）

在4月至10月期間，康文署轄下游泳池（除了梅窩游泳池）每日由上午6時30分至晚上10時，分3節時段開放，其間有2節時段暫停開放。梅窩游泳池則於每日上午8時30分至晚上10時開放，其間亦有2節暫停開放時段，以配合港外線渡輪班次。而黃大仙區摩士公園游泳池現正暫停開放，以進行改建工程，游泳池預計於2020年重開。

至於同時設有暖水及非暖水游泳設施的16個泳館，暖水游泳設施於4月1日至15日繼續開放，而非暖水游泳設施則於4月16日起開放。

署方指，為保持公眾游泳池清潔衞生，除每日例行清洗工作外，各公眾游泳池亦會進行每星期一次大清潔。大清潔行動於平日（即星期一至五）其中指定的一天，在上午10時至第二節開放時間結束前進行。如大清潔日適逢公眾假期，將改在該星期的另一天進行。

有關各泳池開放詳情及清洗行動的時間表，可瀏覽以下網址：

www.lcsd.gov.hk/tc/beach/swim-intro/swim-location-hk.html（香港島及九龍區游泳池）www.lcsd.gov.hk/tc/beach/swim-intro/swim-location-nt.html（新界區游泳池）

康樂及文化事務署宣布，轄下38個刊憲泳灘將於4月1日起全面提供救生員服務。（資料圖片）

另外，康文署轄下38個泳灘將於4月1日起全面提供救生員服務。4月至10月期間，康文署由每日上午9時至下午6時於泳灘提供救生員服務；而在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生員服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。該署亦呼籲市民注意水上安全，並在有救生員當值的泳灘和時段游泳。如泳灘掛起紅旗，切勿下水。