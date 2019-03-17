康文署倡觀塘游泳池設授泳區　議員質疑：如何識別誰在教游水？

公眾游泳池內，不時會看見有人教授游泳，而習泳者與公眾泳者共用空間，難免會互相阻礙，甚至可能釀成爭執。有見及此，康文署提出在觀塘游泳池設授泳區，以減低公眾授泳活動對其他游泳人士造成的滋擾。不過，有關提議遭會上眾議員質疑對其他人造成影響，並對執法難度有疑問，「如何識別誰在教游水？」

觀塘游泳池過分擠逼 康文署倡設立公眾授泳區疏導



觀塘游泳池的使用人數相當高，根據區議會文件，單單去年12月觀塘游泳池共有76,031入場人次，比藍田游泳池(30,503)高出逾倍。而早前《香港01》曾經報道，多區的公眾泳池十分擠迫，包括觀塘游泳池其中一個訓練池，據了解其中一個擠迫原因是因為有人霸佔公眾泳線，以作授游。

康樂及文化事務署（康文署）日前在觀塘區議會提出，為加強管理在觀塘游泳池內進行的授泳／訓練活動，計劃在2019年泳季，即2019年4月中旬至 10月，在觀塘游泳池水深0.7-0.9米的2號習泳池試行劃分兩條泳線為公眾授泳區，限制各種授泳活動只可在公眾授泳區或在已租用的泳線內進行，減低公眾授泳活動對其他游泳人士造成的滋擾。

康文署倡增加公眾授泳區，以分隔習泳者與公眾泳者。（資料圖片／陳芷慧攝）

區議員質疑授泳區成效



一眾觀塘區議員對於署方的措施卻抱有保留，觀塘區區議員顏汶羽表示，難以介定誰人有權在授泳區中教授泳術，「授泳的人是否能收費，又是否要劃一個區域讓他們收費，這是需要討論。」他續指，現時香港共有六個公眾泳池有公眾授泳區，然而康文署並無經驗及數字支持，是否能有效疏導人流，「署方原意是不希望習泳的人影響其他使用者，但一些泳池設立授泳區，其功效有多大呢？我們卻不得而知。」

顏汶羽又稱，他對於授泳區授課不設登記制度抱有極大質疑，「無論是父母教子女，還是開班教游水，一律都安排到授泳區，並不存在登記制度，屆時將會有很多混亂和問題。」他稱，總體情況將在隨後觀察，「署方會先試行數個月，情況仍有待觀察。」

區議員對其效果有保留：「功效會有多大呢？」。（資料圖片／黃永俊攝）

難識別誰人在授泳者、習泳者和公眾人士



區議員鄭景陽則認為，設公眾授泳區的原意是好，原因在於公眾人士與習泳者曾因空間使用而產生衝突。不過他亦認為，即使劃分了公眾授泳區，署方人員也難以分辨在公眾授泳區中，誰人是授泳人士，「在泳道上面，好難看出誰人才是授泳者，所以執法上面會較困難。」

對於劃公眾授泳區能否疏導人流，鄭景陽則有所保留，「觀塘游泳池是區內地理位置較好也較多設施的泳池，所以自然也較多人會去。單單是劃公眾授泳區，其實也不能增加其人數的容量，反應該增加其容量，或擴建其他游泳池，以便作出分流。」他又批評康文署準備不足，未曾提出其他泳池設立公眾授泳區後的經驗。

區議員認為較難分辨誰是授泳，提升執法困難。（資料圖片）

公眾授泳區被質疑縮小公眾人士使用空間

另一位觀塘區議員徐海山表示，設立公眾授泳區有不少問題，例如會令其他泳客的游泳空間縮小，而且可能涉及收費開班的情況，也有機會吸引到一些人在授泳區外授泳，違反了公眾泳池不得進行商業活動的法例。因此在會上的議員反對。

「雖然劃分的區域是泳池整體的一小部分，但仍有些人會不依規矩，在授泳區外教授泳術，影響到其他泳客，這個問題無從解決。」他認為設立授泳區無補於事，同時其他有設立授泳區的游泳池，成效也不大。

申訴專員公署曾投訴公眾泳池違規授泳妨礙公眾

佔用公眾泳池作授游用途，而妨礙其他泳客的情況並非首見。申訴專員公署早於2002年，便已投訴康樂及文化事務署，容許游泳會在公眾泳池違規教授泳術，妨礙其他泳客。申訴專員公署指，曾經發現一個游泳池中，除了主池三條已被某泳會租用的泳線外，餘下五條泳線及整個訓練池，亦被其他泳會佔用，作授泳用途；池邊的救生員對上述情況卻視若無睹，對其他泳客及已租用泳線的泳會不公平。

《公眾泳池規例》限制在泳池場地範圍內進行商業活動和行為，除非獲得署長書面准許，否則任何人不得在泳池場地範圍內售賣、出租、要約出售、要約出租、為出售而展示或為出租而展示任何物品、物件或個人服務，亦不得乞求施捨或索取禮物或捐款作慈善用途。任何人違反條文即屬犯罪，可被罰2000元及監禁14天。而無論繳費行為是否在泳池範圍進行，任何收費授泳活動仍屬違法。