【荃灣大會堂終章】鞋盒設計享譽國際　康文署失策最佳演奏廳失聲

「政府一如以往的漠視文化界——特別是音樂界的需要。」香港中文大學合唱團音樂總監朱振威如是說。對於政府有意拆卸荃灣大會堂重建，朱振威堅決表示：「不同意。」不止他，幾乎整個本港音樂界都不同意重建，因為荃灣大會堂的演奏廳被喻為本港「最佳古典音樂場地」。拆卸，等同判處死刑。 攝影：蔡正邦

荃灣大會堂演奏廳被尊為本港「最佳古典音樂場地」。

採用「鞋盒型」設計 成「最佳古典音樂場地」

現時，康文署轄下有五個大型場地適合古典音樂演出，分別為香港文化中心音樂廳、香港大會堂音樂廳、荃灣大會堂演奏廳、沙田大會堂演奏廳、屯門大會堂演奏廳。當中以荃灣大會堂演奏廳的聲效最為優秀。

1970年代，本港開始建設荃灣、沙田、屯門三個新市鎮，時任港督麥理浩重視公共建設及文化藝術，在重重反對之下，仍堅持興建荃灣大會堂、沙田大會堂及屯門大會堂。為節省時間及成本，三個大會堂皆以香港大會堂作藍本，因此三個演奏廳均採用最典型的「鞋盒型」設計——多年來世界各地實證較容易得到良好聲效的設計。朱振威指，「業界推崇鞋盒型，因為這是很難失敗的設計，同時成本也較低。」

香港藝術發展局音樂界藝術顧問、香港中文大學合唱團音樂總監、資深樂評人朱振威。（受訪者提供）

既然荃灣、沙田及屯門大會堂的演奏廳都採用鞋盒設計，為何只有荃灣大會堂演奏廳被尊為本港「最佳古典音樂場地」？原來這與其得天獨厚的設計有關，「三個場地舞台後面的反聲板設計及物料都有所不同，這些意外配合令荃灣大會堂演奏廳成為一個優質的音樂廳。」甚至比香港文化中心及香港大會堂有過之而無不及。

興建音樂演奏廳及多功能演藝廳過程中，會有不同的考慮，包括結構、牆身物料及觀眾座位的位置。香港城市大學建築科技學部高級講師潘永祥博士指出，以牆身物料為例，音樂表演注重聲音的反彈、頻率、接收，而話劇表演注重聲音的清晰度。因此音樂演奏廳及多功能演藝廳在牆身材料的選擇上會有所不同，以達致不同的聲音效果。

除了「鞋盒型」設計，亦有近年頗受歡迎、觀眾席以梯田形式包圍舞台的「葡萄園式（vineyard）」設計，如德國漢堡易北愛樂廳（Elbphilharmonie）、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳等，但這種設計需要高明的聲響設計師操刀，方有機會做到出色效果。朱振威認為，香港文化中心音樂廳正是東施效顰的失敗例子。

世界各地知名樂團曾演出 現卻淪地區設施

荃灣大會堂曾舉辦不少大型古典音樂節目，例如1998年有法國廣播愛樂樂團（當時譯名法國電台管弦樂團）；1999年有英國皇家愛樂樂團（當時譯名英國皇家管弦樂團）、俄羅斯鋼琴大師Mikhail Pletnev香港首演；2000年有布達佩斯節日樂團與女高音滴．卡娜娃演出。朱振威批評，這個盛極一時的「最佳古典音樂場地」今天淪為鮮有人知的演奏廳，皆是政府一手一腳造成，「康文署是本港最大的演藝節目買手，而康文署將荃灣大會堂定位為地區設施，導致很少安排殿堂級藝人及藝團會到荃灣大會堂演出。」

康文署將荃灣大會堂定位為地區設施，導致很少安排殿堂級藝人及藝團會到荃灣大會堂演出。

「無法信任政府」 重建後或變平庸演藝廳

而財政司司長陳茂波於最新一份財政預算案提出「一地多用」發展項目，荃灣大會堂及毗鄰裁判法院有機會成為其中一幅被判處死刑的土地，將被拆卸並重建用作政府、機構或社區設施，亦有可能重置當區民政事務處。朱振威失望表示：「從政府一貫以來對表演場地的建設及規劃往績，實在無法信任政府會從設施質素出發，以一個一流音樂廳（的標準）作對等的補償。重建後極有可能僅以一座聲效平庸的演藝廳充數。當香港的音樂家及樂團失去一個安心盡展所長的場館，這對香港的音樂發展將是一項打擊。」

財政預算案提出「一地多用」發展項目，荃灣大會堂有可能成為其中一個需拆卸重建的社區設施。

「演奏廳」變「演藝廳」 音樂由主變輔

他解釋，許多自1990年代起興建的「演藝廳」雖可供音樂表演，但為照顧觀眾席不同位置的視野，這些演藝廳多採用扇形設計，不利聲音反射，加上所選用的物料令這些場地殘響較短，方便擴音演出，「於是當使用真聲的古典音樂演出時聲響就會太直接傳送至觀眾，而舞台演奏者也較難互相聆聽，演出水平大打折扣。」

政府以數字思維衡量大會堂的價值，但音樂並不能以數字衡量。

由「演奏廳」變「演藝廳」，意味着表演場地性質的轉變。「除了大會堂及文化中心的兩個音樂廳及一個大劇院，康文署屬下所有1,000座左右的場館英文名稱均為『Auditorium』，很中性地表達這就是一個表演場地。而中文名稱由1980年代三個新界區大會堂的『演奏廳』變成後來一系列『演藝廳』，反映了政府作這些建設背後的心態，是放棄了以音樂為主、其他演藝演出為輔的模式，變成要做到『面面俱圓』，在功能上不傾向個別項目。但經此轉向，實際結果就是康文署再沒有一個場地真正適合古典音樂演出。」

政府以數字衡量大會堂​ 漠視音樂界需要

朱振威認為，政府以數字思維衡量大會堂的價值，但音樂並不能以數字衡量。「政府此舉一如以往的漠視文化界——特別是音樂界的需要。他們可能會根據數字例如使用率、上座率等考慮應否重建及如何補償，卻沒有想過荃灣大會堂是一個特別優秀的音樂場地，對音樂家來說有不同的意義。況且，如果是從質素的角度出發，替代品務必是一個專門設計的優質音樂廳才算是對等的交換。而以政府往績及現在政府的作風，能有這樣『質與量皆兼顧』的結果是機會渺茫，所以業界才會對重建荃灣大會堂有如此大反響。」