【麻疹爆發】機場員工奔波五日盼打針　等九次終成功：應早點派籌

本港近日出現多宗麻疹個案，部分為機場員工。衞生署於上周起於機場設立衛生站，為員工注射疫苗。 於今日（29日）所見，設於機場二號客運大樓的衛生站，下午時段接種服務於約下午2時15分額滿。有機場行李部員工稱，早前曾八次到場輪候亦未能成功注射，終於今天成功取得籌號。她批評當局安排欠妥善，未有提早派籌，令她於現場呆等一個半小時。

▼麻疹防治懶人包▼

+ 6 + 5 + 4

衞生署於上周起於機場設立衛生站，並於早午兩個時段，為員工提供疫苗接種服務。下午時段於下午二時起派發籌號，並於約15分鐘後貼出額滿的告示。以現場員工展示，注射時段以30分鐘為一節。

下午時段的疫苗接種服務於約2時15分額滿。（張嘉敏攝）

於機場行李部工作的張小姐成功取得下午注射的籌號。不過過程卻毫不順利，她稱今次為第9次到場輪候，「之前嚟過8次都冇，由25號開始每日早午都嚟！」她稱自己於介乎1967年至1985年出生，屬感染麻疹的高危人士。她擔心會影響家中長者，加上不確定有否曾接種疫苗，故前來輪候服務。她於中午12時半到場排隊，直至下午2時才獲派籌；她批評當局安排欠妥善，「應該早啲開始派籌，唔使個個企晒喺度！」

機場行李部員工張小姐第九次到場才成功獲得注射。（張嘉敏攝）

另一名任職國泰的空姐同樣成功取得注射籌照，她稱今日為首次到場輪候。她指由於機艙內不容許員工佩戴口罩，「暫時都未有指示可以戴，」擔心一但染上麻疹會傳染家人，故前來接種疫苗以求安心。

國泰空姐因擔心影響家人，故前來注射。（張嘉敏攝）

衞生署於上周起為機場員工接種疫苗，並於周一（25日）起將接種站增至兩個。原定今日為服務的最後一天，不過機管局早前宣布將服務延至本周末。另有機場告示指，服務延長至4月4日。而衞生署今日同時為100名機場員工驗血，以審視其體內抗體情況，再安排注射疫苗。