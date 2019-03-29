大學生覓暑期工 批HR催簽約剝奪選擇權 專家：牛津劍橋嘅都搵緊工

社交平台專頁「CUHK Secrets」今（29日）有一則帖文引起網民熱議，有疑似學生聲稱在圖書館期間，接到某大公司人力資源部來電，通知暑期工簽約時間，不過該學生似乎認為自己有機會獲多間公司聘請，故需要時間考慮決定，不滿意對方執意要求自己即時答實，「我最燥係被人剝奪選擇權」、「我上禮拜一先見完一份，來緊又有機會見，你好等人使咩？」並在帖文力數對方不是。 有人力資源顧問認為，實習工的候選人眾多，若然學生接獲聘用通知下未有決定，只是自己放棄聘請機會，提醒求職者勿自視甚高，「人哋打畀你，係畀個機會你，如果你唔要，大把人等緊！」又指「你以為自己係猛料，職場上可能只係一棵蔥。」

有大學生在網上社交平台發出帖文，大呻有公司人事部職員催迫自己確應實習工作的聘用。（網上圖片）

根據該網上帖文，有學生聲稱曾應徵過「某著名大公司嘅暑期工」，然而早前收到該公司人力資源部來電，通知他簽約日期。該學生指，自己當時身處圖書館，不方便對話，「當時我喺圖書館，要睇住個袋又唔可以唔登出走佬，又唔想嘈住側邊同學」，加上曾求職多間公司，或會有其它聘用機會，「我上禮拜一先見完一份，來緊又有機會見」，故在電話中回答稱需時考慮。

學生認為HR「剝奪選擇權」

學生指，該人事部職員以「責難」語氣質問自己，「點解呀下？你有咩concern呀？下？」他一再重申自己不便之處，對方才願意掛線，並改為用電郵聯絡。學生不憤該職員「倨傲囂跋」，「既然可以電郵講，點解係要打電話？我諗你喺公司都唔會句句打電話啦卦。」故發文力數對方不是，批評對方「剝奪選擇權」。

不過，不少網民則一面倒批評該學生，認為他態度差，「連基本求職態度都無，影衰大學生」、「唔怪得咁多人唔想請畢業生」。

有不少網民一面倒批評發帖文的學生求職心態差。（網上截圖）

人力資源顧問：大學生申請實習 宜態度謙虛

人力資源顧問公司KOS International行政總裁楊碩碩表示，實習與全職工的聘用情況不同，前者候選人眾多，可以有十幾至二十人不等，故人事部職員需要盡快確認聘任名單。她認為，上述情況中，該職員希望在一次通話中，確認實習生簽約日期的做法並無不妥，「人哋打畀你，係畀個機會你，如果你唔要，大把人等緊。」

楊碩碩認為，未知帖文中的學生是否有許多實習選擇，但她認為對方宜盡快作出決定，「如果份工唔係首三位，又冇意思想做，不如唔好要，最怕係拖住先，咁係阻住其他申請者。」她認為，文中學生在電話中的回應屬正常，不過若當下未有接受聘用，「就會由HR（人事部）決定嗰機會。」

勿自視甚高：讀書叻嘅人真係好多，牛津、劍橋畢業嘅都搵緊工

她提醒大學生在實習申請上，宜態度謙虛，切勿自視甚高，「讀書叻嘅人真係好多，牛津、劍橋畢業嘅都搵緊工。」她指，大學生未曾步入職場，缺乏工作經驗，對實習工作不宜太過「揀擇」，「你以為自己係猛料，職場上可能只係一棵蔥，所以有啱嘅工，咪去囉。」