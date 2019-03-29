應科院總監涉批53萬訂單予妻子無申報　廉署控公職人員行為失當

廉政公署今日（29日）落案起訴香港應用科技研究院有限公司總監劉文建，控告他一項公職人員行為失當。控罪指，劉文建在7項採購中，沒有申報其妻子在有關供應商有財務權益，便批核總值逾53.5萬元的採購訂單。被告已獲廉署准予保釋，以待下星期二（4月2日）在沙田裁判法院應訊。翻查資料，劉文建在創新科技業界工作已超過20多年，主力創新科技產品開發，如適用於視障人士的位置定位系統及專注力失調兒童訓練系統的應用程式等。

廉政公署今日（29日）落案起訴香港應用科技研究院有限公司總監劉文建。（資料圖片）

負責三個硏究項目獲撥款逾940萬元

被告劉文建（49歲），案發時為應科院硏究及發展總監。應科院是政府於2000年成立的公共機構。劉文建獲應科院委任為三個硏究及發展項目的項目統籌人，有關項目獲創新科技基金撥款共逾940萬元資助。該基金由政府成立，並由創新科技署管理。

虛假申報與報價供應商無利益衝突

控罪指，劉文建涉嫌於2016年3月1日至2017年10月30日期間，在執行公職的過程或在與其公職有關的情況下，無合法權限或合理辯解，蓄意作出失當行為，批核應科院於2016年8月至2017年10月期間共7項電腦硬件及軟件的採購訂單時，始動科技有限公司及博文教育(亞洲)有限公司名義發出的報價單，被遞交給應科院，向應科院虛假地申報他與被推薦的供應商並沒有利益衝突。

劉文建無申報他與博文的董事有密切的私人關係，惟廉署調查發現，其妻子持有始動及Golden Commence Limited的股份，並以她的名義及Golden Commence在始動及博文中有財務權益。如應科院知悉始動或博文是由被告、其妻子或其好友直接或間接擁有或控制，應科院是不會批核有關採購。應科院在廉署調查案件期間提供全面協助。

據應科院資料，劉文建曾獲香港電腦學會「傑出資訊及通訊科技人員奬 (顧問)」，在創新科技業界工作已超過20多年，主力創新科技產品開發及業務拓展，為多間私人公司、非政府機構和政府不同部門提顧問諮詢，有關項目包括智能玩具、適用於視障人士的位置定位系統及專注力失調兒童訓練系統的應用程式等。