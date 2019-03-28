廉署起訴前中原員工　涉收120萬元非法佣金　判入獄15個月

廉政公署起訴69歲中原地產代理有限公司（中原）前高級營業主管陳裕發，他涉嫌就一宗逾5.9億元的中環住宅物業交易，從一名時任下線地產代理營業員收受一筆逾120萬元非法佣金，違反《防止賄賂條例》。被告今日（28日）在區域法院被判入獄15個月。

廉政公署起訴69歲中原前高級營業主管陳裕發，他涉嫌收受一筆逾120萬元非法佣金，違反《防止賄賂條例》。（資料圖片）

案情指，69歲被告陳裕發於案發時是派駐中原寫字樓部的高級營業主管，負責監督一組下線地產代理營業員以促成物業交易。被告於2015年將他的一名客戶介紹給一名下線地產代理營業員，該客戶要求他們為她的公司物色一些商業物業；被告於是要求該下線地產代理營業員跟進有關事宜。

該下線地產代理營業員向該客戶推介干德道一個住宅物業，而客戶在被告及該下線地產代理營業員陪同下參觀有關物業兩次。該客戶於同年12月23日就該物業簽訂臨時買賣合約，成交價為逾5.9億元。該宗一手物業交易的完成交易日期為2016年4月11日。

而中原於2016年6月17日，就該宗交易向該下線地產代理營業員支付一筆逾330萬元銷售佣金，並向被告支付一筆逾160萬元主管佣金。該下線地產代理營業員收到佣金後，同日從她的銀行戶口將一筆逾120萬元款項轉賬至被告的銀行戶口。惟根據中原的政策，被告就有關交易收取主管佣金後，不准攤分其下線地產代理營業員從同一宗交易所收取的銷售佣金。

暫委法官練錦鴻判刑時稱，被告的行為荼毒地產界營商環境，並令中原蒙受經濟和商譽的損失，暫委法官亦下令被告須向中原賠償逾120萬元。