醫管局開放大數據　與本港五間大學合作研AI診斷　冀減醫護壓力

特首林鄭月娥2017年的首份施政報告多次提及大數據，醫管局去年10月在九龍灣開設大數據分析平台（HADCL)），今年與大學合作推出試驗計劃，希望教育AI人工智能分析病人數據，加快辨別出病況，減輕前線醫護人手的壓力。 醫管局資訊科技及醫療信息主管張毅翔預料，先導計劃會於明年4月完結，最快明年底與前線醫生等持份者商討，如何在臨床上運用技術。

醫管局與香港大學、中文大學、科技大學、理工大學及城市大學合作，進行6個為期一年的先導計劃，希望透過分析過去病患的資料、數據及醫學影像等，開發AI人工智能技術，提高診斷病症的準確度。

張毅翔表示，大數據分析平台內共有280TB的醫療數據，可供研究人員使用。他又指出，平台內的所有電腦均未有連續網絡、加上不能使外置記憶體；學者使用的資料前，醫管局也會刪走病患的私隱，公眾不需要擔心安全問題。

參加先導計劃的港大醫學院放射診斷學臨床助理教授趙允恆，正與團隊利用100萬張X光片，教育AI學習自動分辨髖部關節骨折。趙允恆認為，在臨床上應用AI技術可以減輕前線醫護的工作壓力，減少醫療失誤。

團隊期望計劃會在今年底取得成果，當病人的X光片輸入臨床管理系統後，AI能即時分析及出報告，在必要提醒醫護採取合適的治療方法。趙允恆直言，AI在學習影像上是較容易掌握，故相信較大機會成功。