【興德學校】校董會稱接獲29份申請　最快下月中敲定新校長人選

曾在2017年爆出「影子學生」風波的屯門興德學校，校董會解僱時任校長陳章萍後，經公開招聘聘用蕭麗珊接任校長一職。 惟蕭上場不足兩年，早前以個人理由向校董會提出請辭。校方再次展開新校長招聘程序，校監湯修齊形容招聘過程順利，校董會共接獲29份校長申請；他估計最快下月中可敲定人選，屆時會盡早公布。

興德校長蕭麗珊上任一年半後請辭，校方再次展開校長招聘程序。（資料圖片）

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興德學校現任校長蕭麗珊早前以個人理由向校董會請辭，並留任至本年8月31日。校方為此成立校長遴選委會，再次展開招聘及物色人選程序，包括在網上刊登廣告招聘校長一職。

校監湯修齊今（29日）回應查詢時表示，目前招聘過程順利，校董會共接獲29份校長申請，當中部份為現任校長。他又透露，現時已進入遴選階段，按進度估計，最快下月中可敲定人選，屆時會盡早公布。

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擁有有超過20年的學校行政經驗的蕭麗珊，於2017年8月獲興德學校校董會委任為校長。她在上任興德校長前，曾在記者會上表示，加入興德是希望幫助學校和回饋社會，更揚言會做到退休，強調不會因為壓力而離開，亦不會成為陳章萍的「翻版」。

惟在蕭上任後學校仍屢次爆出負面消息，包括去年4月的武漢考察團，校方在臨出發前擅改遊船行程，未徵求家長同意。而在遊船過程，蕭麗珊則與老師在貴賓室內打麻雀，未有看顧學生，亦無安排教學活動等等。

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