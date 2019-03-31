【麻疹爆發】機場員工驗血今有結果　袁國勇：孕婦請假是好選擇

麻疹襲港，至今已有33宗感染個案，當中近四成感染者都在機場工作或屬航空公司員工。食物及衛生局副局長徐德義今日(31日)指，衞生署早前為機場員工驗血，預料今日會有結果，再研究注射麻疹疫苗的優先次序。 另外，對於一名在國泰城擔任文職的職員染上麻疹，令國泰城懷孕員工感到憂慮，考慮集體請病假一事，港大微生物學系講座教授袁國勇坦言，懷孕員工有擔心是十分合理的，因孕婦染上麻疹的死亡率很高，「放假係幾好的選擇。」

徐德義指，衞生署早前為機場員工驗血，預料今天會有結果，再研究注射麻疹疫苗的優先次序。 （資料圖片）

徐德義表示，全球對麻疹疫苗都有需求，但藥廠供應有限，疫苗注射需由高危人士做起。衞生署早前為100名機場員工抽血測試麻疹抗體，是希望了解在一個特定環境工作的人士，其體內麻疹抗體的情況，作一個指標。今天預計可有測試結果，衞生署會因應結果再研究注射麻疹疫苗的優先次序，稍後會公布機場注射疫苗計劃，包括如何推展先驗血後打針的做法。

國泰城一名文職員工昨天確診染上麻疹，令十多名在國泰城同一層工作的懷孕員工感到擔憂，正考慮請病假避開疫情，徐德義稱，是否應讓懷孕員工放假，要由僱主決定。他並指，機場已有小規模的麻疹爆發，強調環境管理十分重要，機管局已加強空氣系統流通及消毒。

袁國勇坦言，懷孕員工有擔心是十分合理，因孕婦染上麻疹的死亡率很高，「放假係幾好的選擇。」（資料圖片／羅君豪攝）

而袁國勇就表示，麻疹對孕婦的影響較大，「死亡率高好多，容易有肺炎，(病毒)甚至可能會上腦。」他直言，懷孕員工有擔心是十分合理的，「我相信如果佢好擔心，而未知自己有無抗體前，放假係幾好的選擇。」他建議，孕婦可抽血檢驗抗體是否足夠，亦要提醒機場員工如有發燒或流鼻水等病徵，應立即驗血，確診感染後應即時隔離，否則會令病毒繼續傳播。

袁國勇又指，現時很難確定麻疹疫情是否有惡化跡象，需經詳細的流行病學調查才知道，但不排除可能是空氣系統出現問題，令病毒擴散強勁。他強調，市民毋須過於恐慌，注意個人衛生便可。