【自願醫保】平均保費4000元　社協彭鴻昌憂保險公司將貨就價

自願醫保計劃今（1日）面世，其中標準計劃的每年平均保費較預期低。本身來自保險業的食衞局自願醫保諮詢小組成員陳秀荷於港台節目《千禧年代》指，保險公司為爭奪市場佔有率而調低保費，市民不應只按保費價格選擇。她又指，根據保聯數字，保費過去一年升約5%，相信各公司不會貿然大增，「唔會好狼去做」。 社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，自願醫保不設高風險池，保單自由行未能隨之實施，令各保險公司失卻競爭。他又認為，今次各保險公司形同逆市減價，或與保額估算用兩年前數字估算，惟過去兩年不少私院收費已見上升，憂慮最終索償額未能覆蓋市民8成醫療開支。

食衞局於3月底舉行自願醫保計劃啟動禮。（資料圖片）

自願醫保計劃共有25間保險公司參與計劃，市場佔有率達86%，保險產品分為標準計劃及提供較高保障額的靈活計劃，現時各有24個及13個計劃可供選擇​，而標準計劃保費平均為4000元。



食衞局自願醫保諮詢小組成員陳秀荷表示，目前保費由各公司自行訂定，部分公司進取入場、或意圖分一杯羹，遂降低收費。她提醒市民，投保時不能只考慮價錢，亦需了解保單保障範圍，公司信譽等。



社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，自願醫保不設高風險池，未能容許保單自由行，客人若轉保險公司需重新核保健康狀況，令不同公司之間競爭大減。他又認為，自願醫保逆市減價，或與保額用17年市場價格推算有關，但過去兩年私家醫院加價，個別醫院更加價6成，但保額未有跟隨調高，或令保單無法覆蓋市民醫療開支，市民或需「將貨就價」及自掏腰包。他又形容情況有如食自助餐：「有餐廳提供自助餐，市民被人吸引入去，但原來入到去，咩都唔包。」

陳秀荷則認為，標準計劃只屬基本門檻，屬入場之選，市民如需享用較佳服務，則應按需要揀選靈活計劃。她又認為，政府預料將收到100萬張保單，估算偏向保守，因為現時市場上有260萬現有客戶，會有部分轉投計劃，亦因稅務優惠，吸納新客。