【自願醫保】同公司靈活計劃較標準保費高2.7倍　額外保障要睇真

自願醫保計劃產品除了包括符合基本條款的標準計劃之外，保險公司亦可提供有較高保障額的靈活計劃，現時有13個靈活計劃獲批。 《香港01》比較各計劃保費及條款，假設一名40歲人士投保，有個別靈活計劃的保費較同公司的標準計劃保費高出2.7倍，是眾多計劃之中差價最多，不過該計劃的基本賠償項目大多不設上限，額外保障如門診腎透析等亦不設上限。 消費者可按三大差異，分別是保費、賠償額上限及額外保障項目，選擇適合自己的靈活計劃。

食衞局於3月底舉行自願醫保計劃啟動禮。（資料圖片）

截至3月29日，共13間保險公司提供的靈活計劃獲食物及衞生局批核，將於4月1日面世。《香港01》按照一名40歲女士的投保費用，比較各個計劃的保費及條款，發現有公司的靈活計劃雖較標準計劃收費高出近3倍，但其保障項目的差異或造就差價；而賠償額的差價及額外保障項目亦是斷定各保單的優勝之處。

一、靈活計劃與標準保費差額

由信諾環球保險有限公司提供的「信諾自願醫保系列－靈活計劃（優越）」，非吸煙40歲女士的保費為11,088元，較同公司的標準計劃保費2,988元高271%，即2.7倍，是13個計劃之中差價最大。另外，40歲女士若投保由友邦保險（國際）有限公司提供的「AIA自願醫保靈活計劃—普通房」，保費是7,910元，較同公司標準計劃保費3,962元高將近1倍。

以女性保費而言，差價最小的是「保誠靈活自主醫保計劃（普通病房）」，靈活計劃只貴12.1%；而男性保費而言，差價最小的是安盛保險（百慕達）有限公司及安盛金融有限公司的「真智安心醫療保障—基本計劃〈標準〉」，靈活計劃只貴7.2%。

40歲女性靈活計劃保費比較。（香港01製圖）

二、需注意各項賠償額差異

上文提及差價最多的「信諾自願醫保系列－靈活計劃（優越）」，若對比同公司標準計劃內容，會發現全部項目均設上限，如病房費每日最多賠750元、主診醫生巡房費每日賠750元、專科醫生費每保單年度4,300元、深切治療每日賠3,500元等，但靈活計劃（優越）在這些項目則全部不設金額上限，額外保障項目之一的門診腎透析同樣不設金額上限，相較其他公司的靈活計劃「腎透析」一項設上限優勝。

而「AIA 自願醫保靈活計劃（普通房）」，靈活計劃下病房及膳食、主診醫生巡房費分別每日賠償1,100元，較標準計劃多350元；深切治療費用每日4,480元，較標準計劃的每日3,500元高。靈活計劃亦包括額外保障如長期治療賠償（腎臟透析）、手術後家中每日看護費用賠償、急症門診治療費用賠償（只限意外）等項目。

40歲男性靈活計劃保費比較。（香港01製圖）

三、額外保障項目招攬有特別需要病人

有個別公司會以較少見的額外保障項目，吸引有需要的消費者，如藍十字保險的「『只衛您』靈活自願醫保計劃」，會就中風復康治療，及受保兒童住院陪床費用作賠償；富衛人壽保險的「更衛您醫療計劃」賠償緊急門診牙科治療；三井住友海上火災保險的「自願醫保計劃—優健保計劃A」的手術及癌症復康保障，涵蓋心理輔導、營養諮詢、言語治療等診症費，亦會就中醫及針灸治療、海外緊急醫療額外保障作賠償；保誠保險的「保誠靈活自主醫保計劃（普通病房）」計劃，更包括中醫癌症治療及妊娠期併發症等項目。

食衞局自願醫保諮詢小組成員陳秀荷提醒市民，在決定是否投保時，應先考慮保障範圍是否適合自己，保費高低並非首要因素。