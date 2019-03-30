【自願醫保】保費貴平比併　青年、中年、長者、80歲投保尾班車

食物及衞生局今日（29日）公布4月1日推出的自願醫保計劃詳情，屆時將有24個標準計劃，以及13個靈活計劃可供消費者選購，餘下1間獲批公司將於稍後推售自願醫保。 雖然各標準計劃的基本條款相近，但價格各異，《香港01》比較了24個標準計劃，市民在25歲至80歲四大年齡層投保時，眾多計劃中的貴價及平價之選。在25歲剛有經濟能力時投保，每年一千多元已可獲基本保障；80歲投保最高差別可達2.4萬元。 查看以下圖文，了解不同年齡男女投保的平均保費，市民宜按自己、家人所需選購計劃。

自願醫保計劃細節出爐，各保險公司的價格各異，《香港01》選取基本的「標準計劃」，就4月1日推出的24個計劃產品，再針對不同年齡層人士及性別的投保費用作比較。

所選取的4個年齡層分別是25歲青年，屬剛開始需要交稅、有一定財政能力可投保人士；40歲人士步入中年，或有養育子女，可享扣稅優惠；65歲長者是退休年齡，失卻公司的團體醫療保障；而80歲則是可投自願醫保的最高年齡，可謂「趕尾班車」人士。

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個別保險計劃涵蓋「其他保障」

除了基本保障條款以外，有個別保險公司的「標準計劃」亦會提供其他保障。以25歲的投保年齡為例，最貴的計劃是由「三井住友海上火災保險（香港）有限公司」提供，男性的獨立保單保費是4,104元，女性的獨立保單保費是4,104元。翻查資料，三井住友的保單額外涵蓋日間手術現金津貼，以及第二索償現金津貼保障。

而65歲及80歲年齡層，均以「利寶國際保險有限公司」提供的計劃最貴，價格介乎21,028元至36,166元，而利寶國際未有涵蓋「其他保障」。以80歲女士的保費而言，利寶國際與最便宜的保費11,616元、由「保泰人壽保險有限公司」提供的計劃，價格差額高達24,550元，是眾多年齡層當中的差異最高。

（香港01製圖）

年輕女士平均保費較高 惟男士退休後保費較女士高？

平均保費方面，《香港01》計算24個標準計劃的保費，發現25歲及40歲時投保，女士的保費會較男士高，但至65歲及80歲時，男士投保費用較高。

社區組織協會幹事彭鴻昌指，兩性保費差別源於風險因素的計算，女士在40歲之前有機會出現常見婦女病，而生產子女過程亦有較大風險，或致保費較高；至於男士一般較不著重身體健康，至65歲後慢性疾病如三高（高血壓、高血脂、高血糖）等開始浮現，有可能是保費較女士高的主因。

下表列出截至3月29日，已獲批的25間保險公司計劃平均保費：