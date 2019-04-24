【DSE 2019】港大醫學院教授傳授面試技巧：5個病人等1個腎點算？

2019年的文憑試DSE考試即將結束，入讀醫學院是不少DSE尖子的目標。港大醫學院助理院長（臨床課程及考核）兼內科學系教授孔繁毅表示，除文憑試成績外，也會重視考生在面試環節的表現，尤其是面試期間所展現的溝通技巧。孔繁毅更指，由於香港醫護人員工作壓力大，醫學院也希望招收一些抗壓能力較強的考生。

引入MMI面試 6項目觀察考生能力

香港大學醫科向來是DSE考生，以至家長心目中的「神科」，收生要求極高。為了招收成績，以至志向都合適的學生，港大醫學院2017年開始對文憑試學生進行MMI面試（Multiple Mini Interview迷你多站式面試），吸納更多有潛質的未來醫生。

孔繁毅表示，醫學院挑選的醫科生，不單要成績「標青」，亦要有較強的溝通技巧和抗壓能力；面試官將MMI面試中，從六個項目中觀察考生不同方面的能力，項目包括溝通技巧、個人見解、一般常識、倫理技巧、批判思考及抽象思維，這項面試時間約為半小時。

港大醫學院助理院長孔繁毅表示收醫科生時不單單看成績，亦會在面試環節考慮學生的溝通等能力。（盧翊銘攝）

重溝通、解難能力 綜合成績揀學生

對於MMI面試的過程，孔繁毅進一步解釋，在溝通技巧環節，面試官會給考生一個虛擬的情景，看考生如何應對，比如只有一顆腎臟，卻有5個病人家屬在等，考生應當如何處理及溝通。

而在抽象思維環節中，則要求考生根據指令完成任務，去年則要求考生根據步驟摺紙，頗有新意。他表示：「院方會根據面試項目的分數做排名表，再綜合DSE的分數，以篩選到想要的學生。」

孔繁毅表示，醫護人員工作壓力大的情況短期內無法解決，所以自己要學會舒緩壓力。圖為孔繁毅教探訪在雲南服務的港大三年級醫科生。（盧翊銘攝）

抗壓力要夠強 就要懂得減壓

此外，提及近來香港公立醫院爆煲，醫護人員人手短缺，孔繁毅作為醫生亦感受「壓力好大」，但明言問題「短期內好難解決」；因而醫學院在面試時，「考生的抗壓能力絕對是考量因素之一」。

而要面對壓力，就要懂得減壓，孔繁毅教路無論是醫護人員還是醫學生，學會舒緩壓力非常重要：「聽音樂會、睇戲，或者打波，都可以令人精神好多。」

港大醫學院設「增潤學年」，有12名學生前往雲南永平縣實踐公共衛生相關調查實踐。圖為學生向港大醫學院教授等做報告。（盧翊銘攝）

新設「增潤學年」 拓寬醫科生視野

而港大醫學院為了強化醫科生的溝通能力，港大醫學院在2016/17年度收生時亦新設了「增潤學年」（Enrichment Year），將原本3年的準臨床科目濃縮至2年，讓三年級醫科生都可以按個人興趣及學習目標，在不同地區、不同機構交流實踐，拓寬視野，增強溝通能力，在未來更好地適應醫生的工作。

去年年底，港大醫學院醫學院超過200名三年級醫學生實踐「增潤學年」，當中有12個學生前往雲南省的永平縣，深入當地的學校、醫院，學習以領袖身份獨立完成公共衛生的實踐調查項目。孔繁毅表示，以往醫學生多數時間花在功課上，透過「增潤學年」的實踐後會體會到醫生工作「唔係單打獨鬥，更要識得溝通」。