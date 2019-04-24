港大醫學院「增潤年」學生跳出讀書Mode　由貧窮縣踏出職涯起步點

香港大學醫學院於2016/17學年推出「增潤學年」，3年級醫科生需用一整個學年的時間，以不同形式，在不同地區、機構完成交流及實踐，跳出讀書模式，擴闊視野。 港大醫學院逾200名3年級的醫學生去年首次踏入「增潤學年」，至今半年時間，其中12名學生選擇前往雲南省貧困縣永平縣，以服務當地醫院、學校的方式，進行研究實踐。「增潤學年」實行一半，有學生認為已頗有收穫，能通過自己的努力克服多重困難，增加對中國內地的醫療系統、學生心理健康等方面認知，如同「開啟咗職涯的起步點。」 港大醫學院助理院長孔繁毅指，較貧困的縣區醫療體系不完善、公共衛生水平與香港相距很遠，因此在「相對惡劣」的環境學生更能跳出「讀書Mode」，對職業生涯非常有益。

12名港大醫學院學生前往雲南省貧困縣永平實踐「增潤學年」項目。（盧翊銘攝）

香港大學醫學院於2016/17學年推出「增潤學年」，港大醫學院助理院長孔繁毅表示，醫科生由入讀第一學年時，就一直專注於不同醫學課程，難免在視野和思考層面上存在限制。

只專注不同醫學課程 難免令思考層面存限制

因此，港大醫學院因此將原本3年的「準臨床科目」濃縮至2年，設立一年的「增潤學年」，學生可以前往海外學府攻讀碩士課程，在實驗室實習，亦可前往落後地區義教、推廣資訊等等。在200多名醫科學生當中，有12名選擇在雲南省永平縣實踐，一方面服務當地醫院、學校等機構，一方面進行公共衛生主題的研究實踐。

負責負責雲南項目、港大醫學院臨床助理教授衛家聰表示「增潤學年」項目不同於普通實習，學生需要從領袖的視野出發。（盧翊銘攝）

第一周便「摸門釘」 班長：來之前有好多幻想

黎正衡是前往雲南的醫科生之一，第一日到達永平縣便被推選為「班長」，負責統籌12名醫科生的研究項目、與當地機構溝通等；然而，一切並不如他想像般順利，他曾「天真地」認為，當地醫院、學校等機構會十分配合他們的項目，卻不料在第一周就「摸門釘」。

冀進行問卷調查亦遇困難

黎正衡憶述到達永平縣之後，發現許多方法「行唔通」。12位同學曾經將各自的問卷匯集成一份十多頁的文件，交由醫護人員、醫院病人作答，希望一次性獲取所有想要的數據。

然而，卻出現事倍功半的情況，問卷內容太長令醫護人員不配合，即使沒有回絕，作答時也有錯填、漏填；同時，當地病人的文化水平較低，無法理解問卷中許多「新概念」，比如病人安全文化等術語，效果不佳。

這些狀況令12位同學有些措手不及，黎正衡只能召集會議，將問卷問題減半，派發問卷時更會輔以口頭說明，才順利過關。由計劃到落手做，雖然困難重重，但黎正衡形容：「是值得的，增加了對中國公營醫療狀況的認知，開啟咗職涯的起步點。」

黎表示，在完成調查後，醫學生們將採取講座、活動等形式，試圖改善當地的情況，他未曾預期項目會有多大影響力，「但希望是一個Kick-start（促使開始）。」

港大醫學院助理院長孔繁毅3月底前往永平縣了解12名醫學生在「增潤學年」的進度。他表示希望學生可以跳出讀書圈子，曠闊視野。（盧翊銘攝）

跳出讀書Mode 在貧困縣開啟職涯起步點

孔繁毅強調雲南的項目是以服務當地醫院、學校的方式進行，他指，在較貧困的縣區中，醫療體系不完善、公共衛生水平與香港相距很遠，因此學生在「相對惡劣」的環境裡，會遇到一些香港不會遇到的問題，由此更能跳出「讀書Mode」，對職業生涯非常有益。

負責負責雲南項目、港大醫學院臨床助理教授衛家聰表示，「增潤學年」項目不同於普通實習，學生需要從領袖的視野出發，研究永平縣的公共衛生狀況；12名學生最終選擇了包括病人安全文化、醫護人員手衛生、學生心理健康等課題進行調查研究，他們在剛剛結束的第一學期完成相關的問卷調查，並發現當地公共衛生的欠缺，將在之後的8周內舉辦活動，以改進相關情況。