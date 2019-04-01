理大西安交大絲路工學院「一帶一路」電能高管人才計劃25學員結業

「絲綢之路國際工程學院」（絲路工學院）連續第二年舉辦「一帶一路電力能源高管人才發展計劃」，來自12個國家或地區共25名高層專業人員完成培訓，參加今日(1日)在香港理工大學舉行的結業禮。由理大及西安交通大學（西交大）聯合成立的絲路工學院，夥拍國家電網有限公司（國網）及香港電燈有限公司（港燈），舉辦為期3年的「一帶一路電力能源高管人才發展計劃」，這是內地和香港首個跨地域、跨文化的計劃，也是絲路工學院首個校企協作計劃。 過去兩星期25名電力能源專業人士，包括企業或政府機關的高級行政人員，以及資深學者和科研人員，參加在西安、濟南及香港舉行的實地考察及交流活動。今年新增4個國家派員參加計劃，分別是巴西、緬甸、尼日利亞和坦桑尼亞。

尹志田與來自尼日利亞能源專員分享港燈的「上網電價計劃」。(港燈提供)

結業禮主禮嘉賓包括政務司司長張建宗、理大校董會副主席李國祥、西交大副校長席光教授、國網技術學院教務管理中心主任蘇慶民，以及港燈董事總經理尹志田。此外，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教科部副巡視員劉志明，以及多名一帶一路國家或地區的駐港領事或代表亦蒞臨，包括哈薩克斯坦、馬來西亞、緬甸、俄羅斯和坦桑尼亞。

張建宗致詞時表示，一帶一路倡議藉着「五通」，即加強相關各地的政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通，為全球經濟及可持續發展提供了新動力。今次人才發展計劃是理大「一帶一路策略平台」項目之一，他相信這個項目正好呼應一帶一路倡議的其中一項重點，即各地在能源領域締建夥伴關係。

他又指，香港在能源領域的系統運作、人力發展和項目融資，均擁有優勢，憑藉這些強項，香港定能在推展這合作願景中扮演舉足輕重的角色。