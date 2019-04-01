理大西安交大絲路工學院「一帶一路」電能高管人才計劃25學員結業

「絲綢之路國際工程學院」（絲路工學院）連續第二年舉辦「一帶一路電力能源高管人才發展計劃」，來自12個國家或地區共25名高層專業人員完成培訓，參加今日(1日)在香港理工大學舉行的結業禮。由理大及西安交通大學（西交大）聯合成立的絲路工學院，夥拍國家電網有限公司（國網）及香港電燈有限公司（港燈），舉辦為期3年的「一帶一路電力能源高管人才發展計劃」，這是內地和香港首個跨地域、跨文化的計劃，也是絲路工學院首個校企協作計劃。
過去兩星期25名電力能源專業人士，包括企業或政府機關的高級行政人員，以及資深學者和科研人員，參加在西安、濟南及香港舉行的實地考察及交流活動。今年新增4個國家派員參加計劃，分別是巴西、緬甸、尼日利亞和坦桑尼亞。
尹志田與來自尼日利亞能源專員分享港燈的「上網電價計劃」。(港燈提供)
結業禮主禮嘉賓包括政務司司長張建宗、理大校董會副主席李國祥、西交大副校長席光教授、國網技術學院教務管理中心主任蘇慶民，以及港燈董事總經理尹志田。此外，中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室教科部副巡視員劉志明，以及多名一帶一路國家或地區的駐港領事或代表亦蒞臨，包括哈薩克斯坦、馬來西亞、緬甸、俄羅斯和坦桑尼亞。
張建宗致詞時表示，一帶一路倡議藉着「五通」，即加強相關各地的政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通和民心相通，為全球經濟及可持續發展提供了新動力。今次人才發展計劃是理大「一帶一路策略平台」項目之一，他相信這個項目正好呼應一帶一路倡議的其中一項重點，即各地在能源領域締建夥伴關係。
他又指，香港在能源領域的系統運作、人力發展和項目融資，均擁有優勢，憑藉這些強項，香港定能在推展這合作願景中扮演舉足輕重的角色。
理大、西交大「絲綢之路國際工程學院」今年再推出 「一帶一路人才發展計劃」，培育電力能源專才 。(港燈提供)
港燈董事總經理尹志田表示，為配合香港發展成為智慧城市，港燈未來會致力推動客戶實踐「智『惜』用電」，將更多地利用資訊科技去提升效率，為此亦會投放更多資源建設所需的基礎設施，包括在未來七年為大部分港燈客戶更換智能電表，響應政府在這方面的倡議。
他指出，藉著今次薈萃一帶一路國家和地區的工作坊，港燈很高興與各地同業分享公司在這些方面的經驗，相互交流。
今年計劃的主題是「超高壓輸電、智能電網及活力都會的電力基礎設施」，參加者實地考察在西安的電力設備電氣絕緣國家重點實驗室，以及國網在濟南的各種培訓設施。在香港，他們到訪港燈的系統控制中心及南丫發電廠，並就「人工智能電力供應」與理大學者交流。
在為期11天的計劃，參加者透過考察活動及交流工作坊，學習電力能源領域的前沿科技、現代管理系統，以及城巿特別供電設施的先進設計，並獲理大、西交大、國網和港燈的資深學者和專業人員傳授實戰經驗。