英華小一簡介會爆滿　家長到場可加印象分？　校長林浣心親自解畫

傳統直資名校英華小學的小一簡介會，每年均受大家長歡迎，今年亦不例外，昨日（1日）開放予家長網上報名2020-2021年度的簡介會，12分鐘內4000名額已告滿額。 小一簡介會一席難求，情況媲美「搶購」演員會門票，即將於今年退休的英華小學校長林浣心亦笑言：「好似演唱會一樣，仲要係絕唱」。經歷了12次小一簡介會的她說，雖然今次將是最後一次，但心情仍然輕鬆：「每一次除咗係簡介會，亦係一次教育家長的機會，可以學懂如何教男孩子」，她希望藉簡介會可以將教孩子的方法，在家長心中種下種子。 雖然4000個簡介會名額，轉眼即爆滿，她指向隅的家長毋須擔心，因學校在簡介會完結後，會將片段上載至學校網站，任何家長均有機會了解簡介會內容。

(英華小學網頁截圖)

英華小學2020-2021年小一入學簡介會的網上報名，昨天上午9時開始，到9時12分，4000個名額已告爆滿；坐在辦公室電腦前觀察報名數字的校長林浣心，昨日接受《香港01》訪問時形容：「好似演唱會一樣，未開始報名，學校網頁已出現網絡擠塞」，然而，相較校方於去年辦6場簡介會、於17分鐘內爆滿的情況，她認為情況，其實只與往年相若。

因應校長林浣心即將於8月底榮休，新任校長、即現時仍在馬鞍山靈糧小學任校長的陳美娟，亦會首次同場出席簡介會，意味今次簡介會將有新舊校長同場；對家長而言，成功報名參加簡介會固然可以親身理解英華小學方針、認識校長的校政作風，但對林校長而言，簡介會更有另一重意義，因為她認為每一場簡皆會，均是一個教育家長的機會：「每年都見到有家長出席簡介會，其實背後有一套理論，就是讓他們學懂如何教男孩子。」

兒子雖未獲取錄 家長仍感育兒錦囊有用

「每一次都會種下種子，無論該孩子能否加入學校，藉簡介會家長都可以學懂一點點，家庭能若能做好這方面，對他們亦有好影響！」林校長說。

她憶述，有一次在商場碰見家長，雖然該名家長表明只出席過簡介會，兒子並無獲取錄，但她卻對林校長指，仍記得簡介會所說：「送給孩子最好的禮物，就是陪養他們良好的閱讀習慣，真係好有用。」

雖然簡介會名額瞬間爆滿，不少家長都無法親身出席，不過林校長表示未能參加者亦不用太擔心，因為校方會在簡介會完結3日後，將片段上載到學校網頁，片段將包括簡介會舉行時家長提問環節，讓未有機會出席的家長，亦可以得知實際情況。

英華小學每年舉行的小一簡介會均吸引大量家長爭相報名出席。(資料圖片)

是否出席簡介會 不影響取錄機會

至於有否出席簡介會，會否影響兒子獲取錄的機會？林校長指，家長有否出席簡介會的分別，只在於有出席簡介會的家長，可在會後即時交表，而未能出席的家長，其實亦可以於6月19至22日到校交表：「咁長嘅時間俾你交表，無問題嘅」，而且報名時，家長會獲發有關學校的簡介資料，有助更全面了解學校。

出席簡介會須知：

簡介會只接受2020-2021年度入讀小一的學生家長報名 每位報名者最多可預留兩個座位 成功遞交表格後會即時見到確認頁，確認電郵會於三個工作天內寄出 家長必須攜同列印的確認頁面或確認電郵出席小一簡介會 簡介會不招待小朋友，亦不提供車位 任何查詢可與校方職員聯絡：2728 3320

到場交表增印象分？ 林校長：認得嗰個係超人

她又指：「現場交到表，唔等於校長可以認得家長，認得嗰個係超人」，家長無需太過焦慮或疑慮；而月她亦強調不應帶小朋友出席簡介會，若家長因為擔心孩子無人照顧，需要帶同小朋友又如何？林校長說：「自己諗方法啦，連呢啲都要同你諗埋？」

林校長解釋，因為帶同小朋友出席簡介會其實並無意義，更會帶來不便：「若推BB車，會嘈，家長推出推入亦照顧不暇。」而且到面試之時林浣心已退休，她強調：「唔會係我諗，帶10萬個仔嚟都無用！」而且陳校長仍熟新手。

距離簡介會正式舉行尚餘兩個半月，面對最後一次「演唱會」的林浣心說：「最後一次，都已無特別分別，非首年做，心情已經放鬆，但需要與陳校長一同探討用甚麼形式進行。」但有一個傳統，林校長希望能延續下去，就是藉簡介會教育家長如何教養孩子這一點，林校長直言期望陳校長在未來能夠繼續承傳。